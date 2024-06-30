İSKİ güncel verileri paylaştı! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'in altına düştü

İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANI DÜŞÜŞTE



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'un barajlarındaki su doluluk oranı yüzde 70'in altına indi. Bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,68 olarak ölçüldü. Bu düşüş, şehrin su kaynaklarındaki mevcut durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

BARAJLARDAKİ SU MİKTARI

İstanbul'daki barajların doluluk oranları şu şekilde:

Istrancalar: %31,12

Terkos: %80,98

Sazlıdere: %57,08

Alibey: %40,47

Büyükçekmece: %65,01

Ömerli: %79,76

Darlık: %69,16

Elmalı: %70,67

Pabuçdere: %55,46

Kazandere: %53,82

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 299,95 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 556 milyon 65 bin metreküp olarak hesaplandı.

YAĞIŞ MİKTARI VE BARAJ DOLULUK ORANI

Bu yılın ilk 6 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 330,14 kilogram oldu. Kente su sağlayan baraj ve göletler toplamda 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 605,30 milyon metreküp olarak kaydedildi. İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 441 bin metreküp olarak ölçüldü.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 30 Haziran tarihli baraj doluluk oranları son 10 yılda şu şekilde değişim gösterdi:

2014: %23,87

2015: %86,01

2016: %71,64

2017: %77,86

2018: %80,23

2019: %78,44

2020: %64,88

2021: %73,66

2022: %73,90

2023: %43,97

Bugün: %69,68