İSKİ İstanbul barajlarının güncel durumunu açıkladı: Yüzde 80’i geçen doluluk oranı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’da bulunan barajların doluluk oranını açıkladı. İSKİ verilerine göre, İstanbul’daki barajların doluluk bugün (12 Mayıs) yüzde 82.93 olarak ölçüldü.

İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını dün ise yüzde 83.03 olarak açıklamıştı.

Güncel verilere göre, İstanbul barajlarındaki en yüksek oran yüzde 93.05 ile Ömerli Barajı’nda ölçüldü. Ömerli Barajı’nı yüzde 91.68 ile Terkos Barajı ve yüzde 87.21 ile Elmalı Barajı takip ediyor. İstanbul’daki barajlarda en düşük su miktarına ise yüzde 55.92 ile Istrancalar Barajı sahip.