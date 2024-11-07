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İSKİ, Kabakoz Havzası'ndaki Kaçak Yapıları Yıktı

İSKİ, Şile'deki Kabakoz Havzası'nda tespit edilen zararlı yapıları yıkarak su kaynaklarını koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:03
İSKİ, Kabakoz Havzası'ndaki Kaçak Yapıları Yıktı

İSKİ, Kabakoz Havzası'ndaki Zararlı Yapıları Kaldırdı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Şile'de yer alan Kabakoz Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında bulunan 5 zararlı yapıyı başarılı bir şekilde yıktı.

Kaçak Yapıların Tespiti ve Yıkım Süreci

Kurumdan yapılan açıklamalara göre, 2560 sayılı İSKİ Kanunu çerçevesinde tespit edilen toplam 12 kaçak yapı için tebligat yapıldı ve yapı sahiplerine bildirildi. Verilen süre içerisinde, hak sahipleri tarafından 7 yapı kaldırılırken, 5 yapının yıkımı İSKİ tarafından gerçekleştirildi.

Su Kaynaklarının Korunması

Su kaynaklarının korunması açısından büyük öneme sahip olan bu alanlar, 300 metre mesafedeki bölgeler "mutlak", 300 ila 1000 metre arası ise "kısa mesafe" olarak sınıflandırılmaktadır. Bu alanlarda inşa edilen yapılar, öncelik sırasına göre yıkılarak kentin su kaynaklarının korunmasına yönelik önemli adımlar atılmaktadır.

Son 5 Yılda Yapılan Yıkımlar

Son beş yıllık süreçte, Avrupa Yakası'nda toplam 771, Anadolu Yakası'nda ise 400 kaçak yapı olmak üzere toplamda 1171 yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir.

Devam Eden Çalışmalar

İSKİ, kaçak yapıların yıkımını ve su havzalarındaki kirliliğin önüne geçme çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Şile'deki Kabakoz Havzası'nın kısa mesafeli...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Şile'deki Kabakoz Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında yer alan 5 zararlı yapıyı kaldırdı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Şile'deki Kabakoz Havzası'nın kısa mesafeli...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Şile'deki Kabakoz Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında yer alan 5 zararlı yapıyı kaldırdı.

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İSKİ, Kabakoz Havzası'ndaki Kaçak Yapıları Yıktı

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