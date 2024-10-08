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İSKİ, Ömerli Havzası'nda 6 Kaçak Yapıyı Yıktı

İSKİ, Ömerli Havzası'ndaki 6 zararlı yapıyı yıkarak su kaynaklarını korumayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:43
İSKİ, Ömerli Havzası'nda 6 Kaçak Yapıyı Yıktı

İSKİ, Ömerli Havzası'ndaki Yapıları Yıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Ömerli Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında bulunan toplam 6 zararlı yapıyı yıkarak önemli bir adım attı.

Açıklama ve Yıkım Süreci

İSKİ’den yapılan açıklamada, 2560 sayılı İSKİ Kanunu çerçevesinde tespit edilen 17 kaçak yapının, ilgili yapı sahiplerine tebligat yoluyla bildirilerek kaldırılması istendi. Verilen süre içinde, hak sahipleri tarafından 11 yapının kaldırıldığı bildirildi. Geri kalan 6 yapının yıkımı ise İSKİ ekiplerince gerçekleştirildi.

Su Kaynaklarının Korunması

Su kaynaklarına 300 metre mesafedeki alanlar “mutlak,” 300 ile 1000 metre arasındaki alanlar ise “kısa mesafe” olarak sınıflandırılıyor. Bu bölgelerde inşa edilen yapılar, öncelik sırasına göre yıkılarak kentin su kaynaklarının güvenliği sağlanıyor.

Geçmiş Yıllarda Yapılan Yıkımlar

Son 5 yılda Avrupa Yakası’nda 1309, Anadolu Yakası’nda 1497 ve Melen Havzası’nda 40 kaçak yapı tespit edilmiştir. Bu yapıların 740’ı Avrupa Yakası, 358’i Anadolu Yakası ve 8’i Melen Havzası’ndan olmak üzere toplamda 1106’sı kaldırılmıştır.

Devam Eden Çalışmalar

İSKİ, kaçak yapıların yıkımına ve su havzalarındaki kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam etmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Ömerli Havzası'nın kısa mesafeli koruma...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Ömerli Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında yer alan 6 zararlı yapıyı yıktı.

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