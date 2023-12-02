İSKİ Son Verileri Paylaştı: Mega Kentte Barajlarda Son Durum Ne? İşte Baraj Doluluk Oranlarındaki Güncel Veriler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına açıkladı. Yapılan açıklamada 11 Kasım tarihinde başlayan yağışların barajlardaki doluluk oranındaki artışın sürdüğü görüldü.

Şiddetli yağışların devam ettiği İstanbul'da barajlardaki son duruma etkisi merak ediliyor. İSKİ'den yapılan güncel verilere göre 11 Kasım'da yüzde 16.18'lik artışın devam ettiği belirtildi. Yağışların başlamasından önce yüzde 16.18 olan doluluk oranları yağışlardan sonra yüzde 33.02 seviyesine yükselmişti.

2 Aralık verilerine bakıldığında yüzde 33.02'lik oranın arttığı görüldü. Son durumda İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 33.46 seviyesine ulaştı.

Yeni verilere göre 22 günlük yağış periyodunun sonucu olarak doluluk seviyelerinde yüzde 17.28 oranında bir artış görüldü.

Yağışlar Devam Edecek!

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre gelecek hafta yağışların devam edeceği öğrenildi. Mega kentte hafta içi gelecek olan yağış ile baraj doluluk oranlarında artışın devam edeceği öngörülüyor.