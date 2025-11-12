İskilip'te Müstakil Ev Alev Alev Yandı

Sorkun köyünde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde çıkan yangında, A.K.'ye ait müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve alevler kısa sürede tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay sırasında sağlık ve jandarma ekipleri de tedbir amacıyla bölgede hazır bulundu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

YANGINA MÜDAHALEDEN GÖRÜNTÜ