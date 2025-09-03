İskoçya, İsrail'e Silah Sağlayan Şirketlere Kamu Fonunu Durduruyor

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Holyrood'da yaptığı konuşmada, Gazze'deki soykırım iddiaları nedeniyle İsrail'e yönelik yeni tedbirleri açıkladı. Hükümet, İsrail'e askeri ürün veya hizmet sağlayan şirketlere kamu fonu aktarımının durdurulacağını bildirdi.

Alınan tedbirlerin kapsamı

Swinnney'nin duyurusuna göre, İskoç hükümeti, bağlı kurumlar ve İskoçya Ulusal Yatırım Bankası tarafından savunma şirketlerine verilecek yeni hibeler veya yatırımlar askıya alınacak. Açıklamada, soykırım yapıldığına dair makul kanıtlar bulunan ülkelere ürün veya hizmet sağlayan silah şirketlerine kamu tarafından yeni para aktarımının durdurulacağı; bunun kapsamına İsrail'in de dahil olduğu vurgulandı.

John Swinney konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'İskoç hükümetinden destek isteyen herhangi bir savunma şirketi, ürünlerinin İsrail ile askeri ilişkisi olmadığını kanıtlamak zorunda olacak.'

Ayrıca Swinney, İngiltere hükümetine İngiltere-İsrail Serbest Ticaret Anlaşması'ndan çekilme çağrısında bulunarak, İngiltere'nin İrlanda'yı izleyerek işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen İsrail mallarının ithalatını yasaklaması gerektiğini savundu.

İnsani yardım paketleri

İskoçya hükümeti, Gazze'ye yönelik insani yardımlar kapsamında Dundee merkezli Kids Operating Room kuruluşuna 400 bin sterlin fon sağlayacağını açıkladı. Swinney, bu fonun 'Gazze'de hızla konuşlandırılabilecek bir hastanenin hayata geçirilmesi için 15 milyon dolarlık ek finansman sağlanmasına yardımcı olacağını' belirtti.

Açıklamada, söz konusu hastanenin 'İskoçya'da sadece bir hafta içinde inşa edilmek üzere tasarlanacağı, en zorlu ortamlarda çalışabilecek ve onlarca yıl dayanabilecek' kapasitede olacağı; her yıl binlerce hastaya temel cerrahi, doğum ve pediatri hizmetleri sunacağı ifade edildi.

Bunun yanında, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) fonuna 600 bin sterlin katkı yapılacağı duyuruldu.