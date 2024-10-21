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İşkodra Yunus Emre Enstitüsü'nde Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitimi

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü, geleneksel Türk okçuluğu kurslarını hayata geçiriyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 21:01
İşkodra Yunus Emre Enstitüsü'nde Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitimi

İşkodra'da Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitimi Başlıyor

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü, Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, geleneksel Türk okçuluğu kursu düzenlemeye başladı. Bu kurs, Türk kültürünü tanıtmak ve okçuluk becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kursların Detayları

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, yaptığı açıklamada, Okçular Vakfı ile işbirliği içinde okçuluk kursları düzenlediklerini belirtti. Sakoğlu, "Uzun bir zamandan beri kurslar veriliyor. Bu yıl iki kez okçuluk kursları düzenledik ve şu anda İşkodra'da da devam eden bir kursumuz mevcut," dedi.

Kültürel Faaliyetler ve Dil Eğitimi

Sakoğlu, ayrıca yabancılara Türkçe öğretmenin yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler de gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu etkinlikler arasında konserler, sergiler, bilimsel konferanslar ve sanat kursları yer alıyor. Sakoğlu, bugüne kadar Tiran ve İşkodra'da 10 binin üzerinde kişiye Türkçe öğretildiğini de vurguladı.

Kursun Süresi ve Katılımcılar

İşkodra'da 1 Ekim'de başlayan geleneksel Türk okçuluğu kursu, 15 Kasım'a kadar sürecek. Kurs, 9-15 yaş ve 16-60 yaş arasındaki 30 katılımcıya açıktır.

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü, Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde geleneksel Türk okçuluğu...

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü, Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde geleneksel Türk okçuluğu kursu düzenliyor.

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