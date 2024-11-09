İŞKUR, 10 Ayda 1.2 Milyon Kişiyi İşle Buluşturdu

İŞKUR’un Başarılı 10 Ayı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2023 yılının 10 ayında 1 milyon 201 bin 927 vatandaşı işe yerleştirme başarısıyla dikkat çektiğini açıkladı.

İş arayan bireyler için sağlanan desteklerin önemine dikkat çeken Işıkhan, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda, İŞKUR’un 2023 yılının ocak-ekim dönemi hizmetlerine ilişkin Ekim Ayı İstatistik Bültenini yayımladığını bildirdi.

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri

Işıkhan, bu süreçte 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme yapıldığını belirtti. Ayrıca, kamu istihdam kurumu İŞKUR'un iş arayan vatandaşların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Açık İş İlanları

2023 yılında işverenler tarafından yapılan başvurular da dikkat çekici. Bakan Işıkhan’ın paylaştığı verilere göre, 2 milyon 235 bin 961 açık iş başvurusu alındı. Bu rakam, istihdamın teşvik edilmesinde İŞKUR’un önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Öte yandan, 51 bin 934 kişi iş kulüplerinden, 57 bin 797 kişi ise aktif iş gücü programından yararlanmaktadır. Bu hizmetler, iş arayan bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmakta büyük önem taşımaktadır.