İŞKUR, 2024'te 1,3 Milyondan Fazla Vatandaşı İşe Yerleştirdi

İŞKUR 2024 Verileri Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2024 yılı ocak-kasım dönemine ilişkin verilerini paylaştı. Bu süreçte, 1 milyon 302 bin 700 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildiği belirtildi.

Sosyal Medya Üzerinden Duyuruldu

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un bu yılki hizmetlerine dair kasım ayı İstatistik Bültenini paylaştı. Işıkhan, yenilikçi ve istihdam odaklı politikaların olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini vurguladı.

Görüşme ve Açık İş Sayısı

Işıkhan, ayrıca 2 milyon 852 bin 458 bireysel görüşme gerçekleştirildiğini ve 2 milyon 406 bin 496 açık iş bulunduğunu dile getirdi. "İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.