İŞKUR 2024'te 1 Milyondan Fazla Kişi ile İstihdam Sağladı

İŞKUR 2024 Başarısı: 1 Milyondan Fazla Kişi İşle Buluşturuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı itibarıyla İŞKUR'un 1 milyondan fazla kişiyi işe yerleştirdiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklamalar

Bakan Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR'un iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini artırmak için saha araştırmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı. "Her yıl yaklaşık 86 bin iş yerini ziyaret ederek iş gücü piyasası araştırmaları yapıyoruz" dedi.

İstihdam Verileri Sevindirici

Işıkhan, bu yılın ikinci çeyreğinde TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısının 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bine ulaştığını belirtti. "İşsizlik oranını tek hanede tutmayı hedefliyoruz" dedi.

İş İhtiyaçları Derinlemesine İnceleniyor

Bakan, işverenlerin eleman ihtiyaçlarını, beklediği becerileri ve sektörlerin kritik ihtiyaçlarını derinlemesine incelemeye devam ettiklerini ifade etti. "Bu çalışmalar, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp geleceğe yönelik stratejilerimizi de şekillendiriyor" açıklamasında bulundu.

Başarı Hedefiyle Devam Ediyoruz

IŞKUR'un başarı hikayesini destekleyen rakamların 1 milyonu geçtiğini ve her geçen gün artmaya devam ettiğini kaydeden Işıkhan, "İş gücünün niteliğini artırmak için işbirliği projelerimizle daha fazla kişiyi istihdama kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.