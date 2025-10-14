İŞKUR Gençlik Programı hedefi: 2028'e kadar 1 milyon genç

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programında 2028 yılına kadar 1 milyon gence ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Işıkhan, programın yeni dönem başvurularının 52 üniversitede başladığını duyurdu.

İŞKUR Gençlik Platformu: Tek dijital kapı

Bakan Işıkhan, İŞKUR'un gençlere yönelik bilgi ve yönlendirmeleri tek çatı altında toplamak için İŞKUR Gençlik Platformu'nu kurduğunu belirtti. Platformda özgeçmiş hazırlama, staj olanakları ve kariyer planlaması gibi üniversiteli gençlere katkı sağlayacak doküman ve uygulamalar yer alıyor. İŞKUR'un dijital kanalları üzerinden yaklaşık 6 milyon izleyici kitlesine ulaşıldığı vurgulandı.

Başvuru, erişim ve noter huzurunda çekiliş

Üniversiteli öğrenciler program hakkında genclik.iskur.gov.tr adresinden bilgi alabilecek. Ayrıca ALO 170 hattı, İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR Mobil ve İŞKUR e-Şube üzerinden başvuru erişimi sağlanacak. Başvurular alındıktan sonra üniversiteler kendi kontenjanlarına göre öğrencileri yerleştirecek ve atamalar noter huzurunda çekiliş ile belirlenecek. Bakanlık, yerleştirmelerin tamamen şeffaf ve tarafsız olacağını ifade etti.

Program süresi, koşullar ve kapsam

İŞKUR Gençlik Programı'nın süresi en fazla 10 ay olarak belirlendi. Öğrenciler dönemlere göre planlayarak birinci dönemde 80, ikinci dönemde 60 gün veya tersine göre katılabiliyor; en az 1, en fazla 3 gün katılım koşulu bulunuyor. Programa katılacakların kamu üniversitelerinde öğrenci olması ve İŞKUR'un belirlediği gelir kriterini karşılaması gerekiyor. Yurtlarda kalan öğrenciler gelir testinden muaf sayılıyor. Ayrıca programa katılan öğrenciler kısa süreli de olsa GSS kapsamına alınacak; tehlikeli veya çok tehlikeli işler kapsama dahil edilmiyor.

Burs, sosyal yardım ve başka işte çalışma engel değil

Bakan Işıkhan, programa katılmanın burs veya sosyal yardım almayı engellemeyeceğini ve öğrencilerin özel sektörde başka bir işle aynı anda çalışabilmelerinin önünde bir engel bulunmadığını belirtti. Temel amacın gençlerin iş gücü piyasasına daha erken ve nitelikli şekilde girmelerini sağlamak olduğu vurgulandı.

Görev alanları ve memnuniyet oranı

Program kapsamında üniversiteler, öğrencileri laboratuvar çalışmaları, araştırma-geliştirme, geri dönüşüm merkezleri, sosyal hizmetler, sportif faaliyetler ve kültürel etkinlikler gibi alanlarda görevlendirebilecek. Geçen yıl programdan 100 binden fazla öğrenci yararlandı ve gençlerin %92'si programdan memnun kaldığını bildirdi.

Geleceğe dönük adımlar

Bakan Işıkhan, başlangıçta ayrılan 100 bin kontenjanın 150 bine çıkarıldığını hatırlatarak, 2028 yılı hedefi doğrultusunda program kontenjanlarının ilerleyen yıllarda daha da artırılabileceğini belirtti. İŞKUR'un sunduğu fırsatların gençlerin ufkunu açmada önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencileri platformdaki uygulamaları incelemeye davet etti.

