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İŞKUR, Ocak'ta 107 Bin 582 Kişiyi İşe Yerleştirdi

İŞKUR, ocak ayında 107 bin 582 kişinin işe yerleştirilmesine yardımcı oldu. İstatistikler dikkat çekiyor!

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:15
İŞKUR, Ocak'ta 107 Bin 582 Kişiyi İşe Yerleştirdi

İŞKUR, Ocak Ayında İşe Yerleştirme Başarısını Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ocak ayında 107 bin 582 kişinin işe yerleştirilmesine yardım edildiğini duyurdu.

Rakamlara Dikkat Çekti

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasında hedeflerine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. "Ocak ayında toplam 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık ettik. Ayrıca 265 bin 975 bireysel görüşme ve 73 bin 935 işyeri ziyareti gerçekleştirdik," ifadelerini kullandı.

Bireysel Danışmanlık ve Programlar

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre, 244 bin 161 kişiye bireysel danışmanlık sağlandı. Ayrıca 3 bin 830 kişi aktif iş gücü programlarından ve 3 bin 692 kişi iş kulüplerinden yararlandı. Öte yandan 696 eğitim kurumuna da ziyaret yapıldı.

Açık İş Başvurusu Sayıları

Geçtiğimiz ay, işverenlerin 199 bin 405 açık iş başvurusu ilettiği de raporlandı. Bu veriler, istihdam alanındaki hareketliliği ve İŞKUR'un rolünü gözler önüne seriyor.

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