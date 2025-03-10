İŞKUR, Ocak ve Şubat Aylarında 204 Bin 84 Kişiyi İşe Yerleştirdi

İŞKUR, Ocak ve Şubat'ta 204 bin 84 kişiyi işe yerleştirerek istihdamı artırdı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:59
İŞKUR, Ocak ve Şubat Aylarında 204 Bin 84 Kişiyi İşe Yerleştirdi

İŞKUR, İstihdamı Artırmaya Devam Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Ocak ve Şubat aylarında toplam 204 bin 84 kişinin işe yerleştirildiğini duyurdu.

İş Gücü Piyasasında Güçlenme

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR'un iş gücü piyasasını güçlendirmek, istihdamı artırmak ve işsizlikle mücadelede etkin olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı. Bu süreçte 535 bin 571 bireysel görüşme ve 133 bin 95 iş yeri ziyareti yapıldığını belirtti.

İnfografikte Önemli Rakamlar

Işıkhan, paylaşımında Ocak ve Şubat aylarına dair İŞKUR verilerini içeren bir infografiğe de yer verdi. Bu grafikle birlikte, bu iki ayda 467 bin 982 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti sağlandığı, 10 bin 671 kişinin aktif iş gücü programlarından yararlandığı, 9 bin 710 kişinin iş kulüplerinde destek aldığı bilgileri paylaşıldı.

Açık İş Başvuruları

Ocak ve Şubat aylarında, işverenlerin 355 bin 290 açık iş başvurusu yaptığı bilgisi de dikkat çekti.

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