İŞKUR Türkiye'de en çok aranan meslekleri açıklandı: Bu alanda on binlerce talep var!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Kasım ayına ilişkin istatistik bültenini yayımladı. Buna göre, Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 53 bin 204 erkek, 34 bin 237 kadın olmak üzere toplamda 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi. Bu rakam, Ekim ayına göre yüzde 9,4’lük bir artışa işaret ediyor. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 1 milyon 98 bin 771 kişi işe yerleştirildi.

İşe yerleştirilen kişilerin yüzde 60,8’i erkek, yüzde 39,2’si kadın, yüzde 37,1’i 15-24 yaş grubu, yüzde 20’si engelli ve yüzde 25’i yükseköğrenim mezunu oldu. İşe yerleştirilen kişilerin yüzde 90,6’sı özel sektörde, yüzde 9,4’ü kamu sektöründe istihdam edildi.

Özel Güvenlik Sektörü İstihdamda Lider

İŞKUR’un verilerine göre, Ocak-Kasım 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında gerçekleşti. Bu alanda 286 bin 590 kişi iş buldu. İkinci sırada ise “Özel Güvenlik Hizmetleri” alanı yer aldı. Bu alanda 121 bin 203 kişi işe yerleştirildi. Üçüncü sırada ise “Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri” alanı geldi. Bu alanda 101 bin 117 kişi işe yerleştirildi.

Mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Satış Danışmanı/Uzmanı” mesleklerinde oldu. Bu mesleklerde sırasıyla 121 bin 203, 100 bin 996 ve 77 bin 571 kişi işe yerleştirildi.

Özel güvenlik sektörü, aynı zamanda en çok iş açığı olan sektör olarak da öne çıktı. Kasım ayında 195 bin 210 açık iş başvurusu İŞKUR tarafından alındı. Bu başvuruların yüzde 98,8’i özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (1 milyon 56 bin 81 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. İkinci sırada ise “Özel Güvenlik Hizmetleri” sektörü yer aldı. Bu sektörde 424 bin 812 açık iş bulunuyor. Üçüncü sırada ise “Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri” sektörü geldi. Bu sektörde 216 bin 972 açık iş bulunuyor.

Mesleklere göre ise en çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Uzmanı ve Garson (Servis Elemanı)” mesleklerinde oldu. Bu mesleklerde sırasıyla 424 bin 812, 216 bin 972 ve 116 bin 510 açık iş bulunuyor.