İŞKUR'un Danışmanlık Hizmetleri ile 875 Bin Genç Geleceğini Şekillendirdi

İŞKUR, Gençlere Yön Veriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR), son beş yıl içerisinde yaklaşık 875 bin gence danışmanlık hizmeti sunduğunu duyurdu.

Danışmanlık Hizmetlerinden Kimler Yararlandı?

Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İŞKUR'un kariyer rehberliği alanındaki katkılarını vurguladı. Verilere göre, iş ve meslek danışmanları, üniversite tercihi yapacak 50 bin 315 öğrenciye kariyer danışmanlığı sağladı. Ayrıca, 15-19 yaş aralığındaki 874 bin 962 genç, İŞKUR'un danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak geleceğe dair önemli adımlar attı.

Geleceği İnşa Etmek İsteyen Gençler Davet Ediliyor

İş ve meslek danışmanları, gençleri İŞKUR il müdürlüklerine davet ederek, onlara kariyer planlamasında rehberlik etmeye devam ediyor. Bakan Işıkhan, "Geleceğini emin adımlarla inşa etmek isteyen gençlerimizi İŞKUR il müdürlüklerimize davet ediyoruz. İş ve meslek danışmanlarımız sizleri bekliyor," şeklinde konuştu.