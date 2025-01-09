İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:04
İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu organizasyon, fotoğrafçılığın önemini vurgulamak ve yıl boyunca en etkileyici kareleri halkla buluşturmak amacı taşıyor.

Başsavcı Şahin, bu anlamlı etkinlikte yer alarak; toplumu sanata ve fotoğrafçılığa teşvik etmenin önemine dikkat çekti. Anadolu Ajansı'nın bu girişimi, ülkemizdeki yetenekli fotoğrafçıların eserlerini tanıtma fırsatı sunduğu gibi, halkın da bu eserlerle buluşmasını sağlıyor.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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