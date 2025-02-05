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İslahiye'de 11 Konteyner Kentten 8'i Kapatıldı

İslahiye'de, kalıcı konutlara geçişle birlikte 11 konteyner kentten 8'i kapatıldı. Kalan 3 konteyner kentin de kapanması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:26
İslahiye'de 11 Konteyner Kentten 8'i Kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremzedelere sunulan geçici barınma hizmetleri sona eriyor. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, yaptığı açıklamada, kalıcı konutların yapılmasıyla birlikte, oluşturulan 11 konteyner kentten 8'inin kapatıldığını belirtti.

Kaymakam Soylu, "Afetin en derin yaralar açtığı noktaların başında İslahiye geliyor. Deprem sonrası burada 26 bin vatandaşımızı konteyner kentlerde misafir ettik" dedi. Ayrıca, 4 Şubat 2023'te AFAD'ın düzenlediği kuralar doğrultusunda başlayan süreçle kalıcı konutlara geçişin hızlandığını belirtti.

Şu anda ilçede sadece 3 konteyner kent faal durumda bulunurken, kalan 2 konteynerin kısa süre içinde kapatılması için planlamaların yapıldığını ifade eden Soylu, konteyner kentlerdeki vatandaş sayısının 12-13 bine düştüğünü sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kalıcı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kalıcı konutlara geçilmesiyle birlikte 11 konteyner kentten 8'i kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kalıcı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kalıcı konutlara geçilmesiyle birlikte 11 konteyner kentten 8'i kapatıldı.

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