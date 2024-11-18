İslahiye'de Deprem Konutları Teslim Ediliyor

İslahiye'de Depremzedeler Evlerine Yerleşiyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kuralar sonucunda konutları teslim edilen depremzedeler evlerine yerleşmeye devam ediyor. İslahiye Kaymakamlığı, konut süreçlerine dair bazı önemli bilgileri paylaştı.

Teslimatlar Devam Ediyor

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İslahiye'de deprem konutu hak sahibinin yüzde 95'ine kuralar sonucu evleri çıktı. Şu ana kadar, 2 bin 193 afet konutumuza hak sahiplerimiz taşındı. Atatürk Mahallemizde bugün yapılan teslimatlar ile toplamda 3 bin 634 hak sahibine anahtarlarını teslim etmiş olduk" denildi.

Meryem Şahin'in Mutluluğu

Afet konutlarına yerleşen, 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Meryem Şahin, kalıcı konutlarına geçmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Şahin, yaşadığı zorlukları ve devletin desteğini anlatarak, "6 Şubat 2023'te depreme yakalandık, ne yazık ki bazı aile bireylerimizi kaybettik. Sağ olsun devletimiz, bizleri önce çadırlara, sonra konteynerlere ve şimdi de kalıcı konutlarımıza yerleştirdi. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Şahin, TOKİ konutlarına yerleşmenin ardından kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. "Bize sürekli destek oluyorlar, eksiğimizi hemen tamamlıyorlar. Biz gerçekten çok mutluyuz. Buna şükür" diyerek duygularını paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çekilen kuraların ardından konutları teslim edilen depremzedeler evlerine yerleşmeye devam ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çekilen kuraların ardından konutları teslim edilen depremzedeler evlerine yerleşmeye devam ediyor.