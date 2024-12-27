İslahiye'de Depremzedeler, Yeni Afet Konutlarında Yaşamaya Başladı

İslahiye'de Depremzedeler Yeni Evlerine Yerleşti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilen köy tipi afet konutları, depremzedeleri sıcak bir yuva ile buluşturdu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen birçok afetzede, artık güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Afet Konutlarının İnşası Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar ile İslahiye’de evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar, yeni konutlarına yerleşmeye başladı. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, yaptığı açıklamada, köylere toplam 1149 yeni yapı inşa edildiğini belirtti ve inşası devam eden konutların altı ay içerisinde tamamlanarak teslim edilmesinin planlandığını ifade etti.

Afetzedelerin Mutlu Hikayeleri

Yeşilova Mahallesi'nde yeni köy tipi konutlara yerleşen depremzedeler, yeni yaşam alanlarına ve kış aylarında sağlıklı bir ortamda yaşama olanağı bulmanın sevinci içinde. Naime Boy, şimdi sıcacık bir evde yaşadıklarını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz," dedi. Ökkeş Boy da "Devletimiz dört dörtlük çok sağlam evler yaptı. Herkese teşekkür ediyoruz," sözleriyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afetzede Ayşe Ateş ise, "Evimiz çok güzel, memnunuz. Allah herkese nasip etsin," diyerek yeni konutlarının kendilerine sağladığı güvenli yaşam alanına dikkati çekti. Yeşilova Mahallesi Muhtarı Mustafa Köse de, depremler sonrasında mahallede yıkılan 18 ev yerine yapılan köy evlerinin toplumsal dayanışmanın bir örneği olduğunu vurguladı.