İslam Barış ve İyilik Dinidir Konferansı'ndaki Mesajlar

İslam Barış ve Kardeşlik Dinidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı tarafından düzenlenen "İslam Barış ve İyilik Dinidir" konferansına video mesaj gönderdi.

İnanç ve Kültürel Miras

Erbaş, Müslümanların tarihi ve kültürel mirasının ortak varisi olduğunu belirterek, barış ve huzuru yeniden tesis etmek için medeniyet inşa etme zaruretine dikkat çekti.

Birlik ve Dayanışma

İnancın getirdiği birliği ve kardeşliği vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti: "Bunu gerçekleştiremediğimizde, dünya genelinde karşı karşıya kaldığımız siyasi ve sosyal sıkıntılarla etkili bir şekilde baş edemiyoruz."

İslam Karşıtlığına Dikkat

Erbaş, son yıllarda artan dezenformasyon ve algı operasyonlarının İslam karşıtlığını körüklediğini belirtti. Bu noktada, İslam'ı hedef alan saldırıların sadece Müslümanları değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir sorun olduğunu vurguladı.

Gelecek İçin Umut