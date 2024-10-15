İslam Barış ve İyilik Dinidir Konferansı'ndaki Mesajlar

İslam Barış ve Kardeşlik Dinidir
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı tarafından düzenlenen "İslam Barış ve İyilik Dinidir" konferansına video mesaj gönderdi.
İnanç ve Kültürel Miras
Erbaş, Müslümanların tarihi ve kültürel mirasının ortak varisi olduğunu belirterek, barış ve huzuru yeniden tesis etmek için medeniyet inşa etme zaruretine dikkat çekti.
Birlik ve Dayanışma
İnancın getirdiği birliği ve kardeşliği vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti: "Bunu gerçekleştiremediğimizde, dünya genelinde karşı karşıya kaldığımız siyasi ve sosyal sıkıntılarla etkili bir şekilde baş edemiyoruz."
İslam Karşıtlığına Dikkat
Erbaş, son yıllarda artan dezenformasyon ve algı operasyonlarının İslam karşıtlığını körüklediğini belirtti. Bu noktada, İslam'ı hedef alan saldırıların sadece Müslümanları değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir sorun olduğunu vurguladı.
Gelecek İçin Umut
Erbaş, İslam coğrafyasındaki şiddet ve terör sorunlarına karşı güçlü bir irade geliştirilmesinin şart olduğunu ifade etti ve birlik, beraberlik vurgusunu yineledi. "Kardeşlik bilincini korumalı ve ortak çalışmaları çoğaltmalıyız," Müslümanların enerjisini tüketen fitnelerin üstesinden gelinmesi için alimlerin önemli bir role sahip olduğunu belirtti ve "İslam'ın değerleri, sadece alimlerin çalışmalarlarıyla yeryüzünde etkin olacak," Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı tarafından "İslam Barış ve İyilik Dinidir" başlığıyla düzenlenen konferansın açılışına video mesajla katıldı.
Alimlere Düşen Görevler
Müslümanların enerjisini tüketen fitnelerin üstesinden gelinmesi için alimlerin önemli bir role sahip olduğunu belirtti ve "İslam'ın değerleri, sadece alimlerin çalışmalarlarıyla yeryüzünde etkin olacak," Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı tarafından "İslam Barış ve İyilik Dinidir" başlığıyla düzenlenen konferansın açılışına video mesajla katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı tarafından "İslam Barış ve İyilik Dinidir" başlığıyla düzenlenen konferansın açılışına video mesajla katıldı.