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İslamabad'da İmran Han'a destek protestosu için sıkı önlemler alınıyor

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a destek amaçlı protesto öncesi İslamabad'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:30
İslamabad'da İmran Han'a destek protestosu için sıkı önlemler alınıyor

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'a destek için yarın yapılması planlanan protesto öncesinde başkent İslamabad'da önemli güvenlik önlemleri alınıyor.

Pakistan polisi, eski Başbakan Han'ın hapisten tahliyesini istemek amacıyla düzenlenecek gösteri öncesinde bazı açıklamalar yaptı. Açıklamada, protestocuların Han'a destek vermek için yarın düzenlenecek etkinliğe sopa ve sapanlarla katılabileceği belirtildi. Bu bağlamda, başkent İslamabad'da bazı yolların bakım çalışmaları gerekçesiyle ulaşıma kapatılacağı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların ihtiyaç dışı seyahatlerden kaçınmasını tavsiye etti. Ayrıca, polis tarafından alınan önlemlerin, öfkeli protestocuların kamu ve özel mülkiyete zarar verme planlarını gösteren istihbarat raporlarına dayandığı belirtildi.

Protestonun, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Pakistan ziyareti öncesinde planlanmış olması da dikkat çekiyor. Lukaşenko'nun 25-27 Kasım'da İslamabad'da resmi bir ziyarette bulunacağı biliniyor.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, 21 Kasım'da yapılan açıklamada, yarın düzenlenmesi planlanan protestonun izinsiz gerçekleştirileceği ve bu nedenle yasa dışı olduğuna dair uyarıda bulundu. Mahkeme, İslamabad'da protesto düzenlenebilmesi için gösteri tarihinden en az 7 gün önce yetkililere bilgilendirme yapılması gerektiğini, ancak böyle bir bilgilendirme yapılmadığını vurguladı.

Eski Başbakan İmran Han, 2022 yılında Pakistan Meclisi'nin güvenoyu vermemesi ile görevden uzaklaştırılmıştı. 5 Ağustos 2023'ten bu yana çeşitli davalar sebebiyle cezaevinde bulunan Han ve partisi Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), ülke siyasetinde hala önemli bir etkiye sahip.

Geçtiğimiz ekim ayında, Han'ın tahliyesi için sokaklara inen protestoculara polis müdahale etmiş ve 30'dan fazla kişi gözaltına alınmıştı. Bu olaylar sonrasında, İslamabad'ın ana yolları konteynerlerle kapatılmış, GSM operatörleri hizmetlerini askıya almış, metro seferleri durdurulmuş ve başkentteki okullar tatil edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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