İslamabad'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

İslamabad'da Cumhuriyet Bayramı Töreni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta düzenlenen törenle kutlandı. Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü anısına gerçekleştirildi.

Törene katılanlar ve ritüeller

Törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanlık Gençlik Programı Başkanı Rana Masud Ahmed ve çok sayıda davetli katıldı. Pakistan Anıtı alanında Türk ve Pakistan bayrakları göndere çekildi ve anıta çelenk bırakıldı.

Büyükelçi Neziroğlu'nun mesajı

Büyükelçi İrfan Neziroğlu, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti. Bugünün bir ulusun yeniden doğuşunu ve sömürgeciliğe karşı kazanılan zaferi temsil ettiğini vurguladı.

Neziroğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in tüm haftayı Pakistan-Türkiye Dostluk Haftası ilan etmesine teşekkürlerini ileterek, Rana Masud Ahmed'e törene katılımından dolayı teşekkür etti. Pakistan Anıtı'nın birlik, fedakârlık ve direnci temsil eden bir mekan olduğunu ifade etti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderliği altında Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in ilanının cesaret ve umutla yazıldığını dile getirdi.

Asya'da Müslümanların Türkiye'nin mücadelesini yakından takip edip desteklediğini, fedakârlıkları unutmadıklarını ve kardeşliğin çıkardan değil inanç ve sevgiden kaynaklandığını sözlerine ekledi. Türkiye ve Pakistan'ın iyi ve kötü günde birbirinin yanında durduğunu, bu bağın her zamanki gibi güçlü kalmaya devam edeceğini söyledi.

İşbirliği ve ortak gelecek

Neziroğlu, iki ülkenin ortak vizyon ve amaçlara dayalı bir gelecek inşa ettiğini; üst düzey ziyaretler ve çeşitli girişimlerle işbirliğinin güçlendiğini belirtti. Ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilerle aynı seviyeye getirilmesi hedefiyle ticaret, yatırım, turizm ve eğitim'in yeni işbirliği alanları olduğunu, savunma sanayiinde ise Pakistan'ın güvenilir ve değerli bir ortak olduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk ve Muhammed Ali Cinnah'ın miraslarının onurlandırılarak el ele ilerlemeye devam edeceklerini, bu sarsılmaz kardeşliği Recep Tayyip Erdoğan ve Şahbaz Şerif liderliğinde gelecek nesillere aktaracaklarını vurguladı. Özgürlük ve onur için hayatlarını kaybedenleri saygı ve minnettarlıkla anarak herkese Cumhuriyet Bayramı dileklerini iletti.

