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İslami Cihad'dan Hizbullah'a Destek: 'Zafere Kadar Birlikteyiz'

İslami Cihad Hareketi'nden Hizbullah'a, ateşkes sonrası destek açıklaması geldi. Genel Sekreter Nehale, birlik mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:25
İslami Cihad'dan Hizbullah'a Destek: 'Zafere Kadar Birlikteyiz'

İslami Cihad Hareketi'nden Ateşkes Sonrası Destek Açıklaması

İslami Cihad Hareketi, Lübnan ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Hizbullah'a destek mesajı yayımladı.

Hizbullah'a Destek Mesajı

Hareketin Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, Hizbullah'a yönelik yaptığı açıklamada, "Zafere kadar tek bir direniş olarak kalacağız." ifadelerini kullandı. Nehale, Hizbullah'ın ABD ve müttefiklerinin saldırılarına karşı gösterdiği direnişi vurgulayarak, "Filistin direniş gruplarının zafere kadar bir arada, Hizbullah ile tek direniş olarak aynı safta kalacağını" belirtti.

Ateşkesin Yürürlüğe Girmesi

Lübnan ile İsrail arasında imzalanan ateşkes antlaşması, yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmiştir.

İsrail Saldırıları ve Zararlar

Yardım alma oranları giderek artarken, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 960’ı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 3 bin 823 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 859 kişi ise yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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