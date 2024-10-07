İslami Cihad'dan Önemli Açıklama: Esir Takasına Yetecek Sayıda İsrailli Esir Var

İslami Cihad'dan Esir Takasına Dair Açıklamalar

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, Filistinli grupların, esir takası anlaşması durumunda, İsrail'in cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması için yeterli sayıda İsrailli esir elinde bulundurduğunu bildirdi.

1. Yıl Dönümünde Kritik Açıklama

Nahhale, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının birinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "İslami Cihad, Hamas ve diğer mücadelen eden gruplar, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin özgürlüğü için mücadele eden birçok İsrailli esiri elinde tutuyor," şeklinde bilgi verdi.

Direnişin Birliği ve Anlaşmalar

Esir takası ve ateşkes müzakerelerine değinen Nahhale, İsrail'in üzerine düşen sorumluluklardan kaçtığını belirterek, direniş gruplarına zorlu şartlar dayatmaya çalıştığını ifade etti. Nahhale, "Gazze'nin yeniden imarı ve Filistinli esirlerin serbest kalması için bir esir takası anlaşması yapılabilir," dedi.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı kapsamlı bir saldırı başlatarak, kutsal değerlere yönelik ihlallere tepki gösterdi. İsrail, 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarda 1200'den fazla İsrail vatandaşının hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Filistin Kaybı ve İnsani Durum

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise, yaklaşık %75’i çocuk olan 41 bin 870 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 97 binin üzerinde insanın yaralandığı ve altyapının büyük zarar gördüğü belirtildi.

Işgal ve Saldırılar Sürüyor

7 Ekim'den bu yana, çatışmalar sırasında Filistin topraklarına yapılan saldırılarda 741 Filistinli, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çıkan çatışmalarda hayatını kaybetti. İnsani durum ise giderek kötüleşiyor.

Nahhale, Filistin halkının birliği ve direniş güçlerinin bir arada hareket etmesinin, işgale karşı zaferin elde edilmesi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.