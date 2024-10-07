DOLAR
34,26 -0,06%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.915,19 0,15%
BITCOIN
2.176.020,05 -1,48%

İslami Cihad'dan Önemli Açıklama: Esir Takasına Yetecek Sayıda İsrailli Esir Var

İslami Cihad, esir takası için yeterli sayıda İsrailli esir bulundurduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 03:18
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 03:18
İslami Cihad'dan Önemli Açıklama: Esir Takasına Yetecek Sayıda İsrailli Esir Var

İslami Cihad'dan Esir Takasına Dair Açıklamalar

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, Filistinli grupların, esir takası anlaşması durumunda, İsrail'in cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması için yeterli sayıda İsrailli esir elinde bulundurduğunu bildirdi.

1. Yıl Dönümünde Kritik Açıklama

Nahhale, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının birinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "İslami Cihad, Hamas ve diğer mücadelen eden gruplar, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin özgürlüğü için mücadele eden birçok İsrailli esiri elinde tutuyor," şeklinde bilgi verdi.

Direnişin Birliği ve Anlaşmalar

Esir takası ve ateşkes müzakerelerine değinen Nahhale, İsrail'in üzerine düşen sorumluluklardan kaçtığını belirterek, direniş gruplarına zorlu şartlar dayatmaya çalıştığını ifade etti. Nahhale, "Gazze'nin yeniden imarı ve Filistinli esirlerin serbest kalması için bir esir takası anlaşması yapılabilir," dedi.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı kapsamlı bir saldırı başlatarak, kutsal değerlere yönelik ihlallere tepki gösterdi. İsrail, 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarda 1200'den fazla İsrail vatandaşının hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Filistin Kaybı ve İnsani Durum

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise, yaklaşık %75’i çocuk olan 41 bin 870 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 97 binin üzerinde insanın yaralandığı ve altyapının büyük zarar gördüğü belirtildi.

Işgal ve Saldırılar Sürüyor

7 Ekim'den bu yana, çatışmalar sırasında Filistin topraklarına yapılan saldırılarda 741 Filistinli, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çıkan çatışmalarda hayatını kaybetti. İnsani durum ise giderek kötüleşiyor.

Nahhale, Filistin halkının birliği ve direniş güçlerinin bir arada hareket etmesinin, işgale karşı zaferin elde edilmesi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Askerlerinin Baskını Sonucu Filistinli Ziyad Ebu Helil Hayatını Kaybetti
2
İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Asker Kaybı Yaşadı
3
Üsküdar'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
4
İstanbul Baraj Doluluk Oranları 30 Eylül 2024: Su Seviyesi Düşüyor
5
İsrail Ordusunun Gazze'deki Bombardımanında Yaralılar Var
6
Karaçi'de Havalimanı Yakınında Patlama: 3 Yabancı Hayatını Kaybetti
7
Nijerya'da Tekne Faciası: 150 Kayıp

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor