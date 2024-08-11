İslami Cihad, İsrail'in Silahlı Kişi İddialarını Reddetti

İslami Cihad'dan Açıklama

İslami Cihad Hareketi, 10 Ağustos tarihinde İsrail'in düzenlediği hava saldırısında en az 100 sivilin hayatını kaybettiği Et-Tabiin Okulunda silahlı kişilerin bulunduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı.

İsrail'in İddialarına Yanıt

Yapılan yazılı açıklamada, yerinden edilen sivillerin sığındığı okulda İsrail tarafından gerçekleştirilen bu "korkunç katliam"da, silahlı kişilerin bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, bu iddiaların, İsrail'in yalanlarının bir parçası olduğu ve Filistin halkına yönelik soykırım politikalarının bir devamı olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklanan Bilgiler

İsrail ordusu, Gazze şehrinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde gerçekleştirilen hava saldırısında, Hamas ve İslami Cihad üyelerinin öldürüldüğü yönünde bir liste yayımlamıştı. Ancak, bu listenin gerçekleri yansıtmadığı ve saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında çocuklar, memurlar, din adamları ve akademisyenlerin olduğu belirtildi.

Hamas’ın Tepkisi

Hamas'tan da benzer şekilde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun katliamda ölenlerin Hamas ve İslami Cihad üyesi olduğu yönündeki söylemleri "yanıltıcı ve gerçek dışı" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Katliamda tek bir silahlı kişinin bile olmadığını" ve vurulanların çoğunun masum siviller olduğunu vurguladı.

Cenaze Durumu

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırının ardından, cesetlerin parçalandığı ve yanmış olduğu, sivil savunma ekiplerinin etrafa yayılan ceset parçalarını toplamada zorlandığı kaydedildi.