İslami Cihad, Şam'daki İsrail Saldırısında İki Yöneticisini Kaybetti

İslami Cihad'dan Şam'daki Saldırı Açıklaması

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in 14 Kasım tarihinde Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda iki üst düzey yöneticisinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yöneticilerin İsimleri ve Durumları

İslami Cihad, yazılı bir açıklama ile saldırıda 1945 doğumlu Abdulaziz Said el-Minavi ve 1972 doğumlu Rasmi Yusuf Ebu İsa isimli yöneticilerinin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, bu iki ismin yanı sıra İslami Cihad mensubu bir grupla birlikte hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Cenazelerin Durumu ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Olay sonrası cenazelerin sabah saatlerinde enkaz altından çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmalarının ise hâlâ devam ettiği aktarıldı.

İsrail'in Saldırısıyla İlgili Bilgiler

Suriye haber ajansı SANA tarafından 14 Kasım'da yayımlanan haberde, "İsrail'in iki binaya hava saldırıları gerçekleştirdiği, ilk belirlemelere göre birkaç sivilin de öldüğü ve yaralandığı" ifade edildi. Öte yandan, İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlenerek, İslami Cihad Hareketi'nin Şam'daki "komuta merkezi ve bazı altyapı tesislerinin" hedef alındığını savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.