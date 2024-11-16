DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.119.540,89 0,77%

İslami Cihad, Şam'daki İsrail Saldırısında İki Yöneticisini Kaybetti

İslami Cihad, Şam'da düzenlenen İsrail saldırısında iki üst düzey yöneticisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 18:56
İslami Cihad, Şam'daki İsrail Saldırısında İki Yöneticisini Kaybetti

İslami Cihad'dan Şam'daki Saldırı Açıklaması

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in 14 Kasım tarihinde Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda iki üst düzey yöneticisinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yöneticilerin İsimleri ve Durumları

İslami Cihad, yazılı bir açıklama ile saldırıda 1945 doğumlu Abdulaziz Said el-Minavi ve 1972 doğumlu Rasmi Yusuf Ebu İsa isimli yöneticilerinin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, bu iki ismin yanı sıra İslami Cihad mensubu bir grupla birlikte hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Cenazelerin Durumu ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Olay sonrası cenazelerin sabah saatlerinde enkaz altından çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmalarının ise hâlâ devam ettiği aktarıldı.

İsrail'in Saldırısıyla İlgili Bilgiler

Suriye haber ajansı SANA tarafından 14 Kasım'da yayımlanan haberde, "İsrail'in iki binaya hava saldırıları gerçekleştirdiği, ilk belirlemelere göre birkaç sivilin de öldüğü ve yaralandığı" ifade edildi. Öte yandan, İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlenerek, İslami Cihad Hareketi'nin Şam'daki "komuta merkezi ve bazı altyapı tesislerinin" hedef alındığını savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Havalimanı'nda 1 Aydır Bekleyen Yaşlı Kadın: Rusya'ya Dönüş İzni Bekliyor
2
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Yalanlarla Doldurulmuş Bir Genel Kurul Atmosferi Var
3
Erbil'de 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı
4
CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' İzmir'de Başladı
5
DEM Parti'den DEVA Partisi'ne Kritik Ziyaret
6
Yunanistan Eski Başbakanı Antonis Samaras, Partisinden İhraç Edildi
7
Santiago Abascal, Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakının Yeni Başkanı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!