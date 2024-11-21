İslamofobi ve Irkçılıkla Mücadele: TBMM Özel Toplantısı Gerçekleştirildi

TBMM İnsan Hakları Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu Toplandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, dezenformasyonla mücadele ve ırkçılık gibi konular ele alındı.

Dijital Platformlardaki Tehditler

Başar, ırkçı ve İslamofobik söylemlerin dijital platformlarda yayılarak toplumsal kutuplaşma ve şiddete yol açtığını ifade etti. Dijitalleşmenin bilgi yayılımını kolaylaştırmasının yanı sıra, nefret söylemlerinin de hızla yayılmasına zemin hazırladığını vurguladı.

Olumsuz Etkiler ve Çözüm Önerileri

Başar, bu sorunların toplumsal güvenliği tehdit ettiğini, bu nedenle basının doğru bilgi paylaşımına, medya eğitimine ve sivil toplum farkındalık çalışmalarına büyük önem verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, 2022 yılı raporları doğrultusunda, aşırı sağın yükselişiyle birlikte İslamofobik saldırılarda %57 oranında artış yaşandığını kaydetti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin Rolü

Devletin dezenformasyonla mücadeledeki rolüne değinen Başar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin 49 İslamofobik kampanyayı ifşa ettiğini ve toplumun bilinçlenmesine yönelik eğitimler düzenlendiğini ifade etti. Bu çerçevede, dijital platformlarda “Irkçılığa Dur De” kampanyası başlatıldı.

Uluslararası İş Birliği ve Medya Eğitimi

Başar, Türkiye’nin uluslararası düzeyde İslamofobi ile mücadele çalışmaları kapsamındaki beş konferans ve yayınlanan on bir eserden bahsetti. Ayrıca, medya ve sosyal medyada radikal figürlerin varlığının, yanlış bilgilendirmeleri artırdığını belirtti.

Medyanın Sorumluluğu ve İklim Yönetimi

Evren Başar, medya ve sosyal medyanın, ırk uğruna yapılan dezenformasyonu ele alarak bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini düşünüyor. Ayrıca, nefret suçlarının daha ağır cezalara çarptırılması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı, İslamofobi ve ırkçılıkla mücadele konusunda daha fazla iş birliği ve siyasi irade gerektirdiğinin anlaşılmasıyla sona erdi. Kamuoyunun bilinçlenmesi ve bu tür söylemlere karşı: "Uyanık olmalı" vurgusu yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.