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İsmail Dede Efendi Vefatının 178. Yılında Anıldı

İsmail Dede Efendi, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Türk müziğine olan katkılarıyla anıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 20:03
İsmail Dede Efendi Vefatının 178. Yılında Anıldı

İsmail Dede Efendi, Vefatının 178. Yılında Anıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vefatının 178. yılında Hammamizade İsmail Dede Efendi" etkinliği, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türk musikisinin dehası olarak anılan İsmail Dede Efendi ve eserleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Yazar Beşir Ayvazoğlu, Dede Efendi'nin Dönemini Değerlendirdi

Etkinlikte konuşan yazar Beşir Ayvazoğlu, kültürel bir bütünlük içerisinde edebiyatı anlayabilmek için sanatın diğer dallarından da beslenmenin önemine vurgu yaptı. Ayvazoğlu, 1950'lere kadar musikiye ilgi duymayan bir edebiyatçının bulunmadığını belirtirken, Türk edebiyatında pek çok ünlü yazarın çeşitli sanat dallarıyla da ilgili olduğunu ifade etti. “Dede Efendi ile olan ilgim de bu çeşitliliğin bir sonucudur,” dedi.

Büyük Çöküş Döneminde Müzik Yükselişi

Ayvazoğlu, Dede Efendi'nin eserlerine duyduğu ilginin arka planını açıklayarak, "3. Selim dönemi çok ilginç bir zaman dilimidir. İmparatorluk büyük bir çöküşe doğru yol alırken, musikideki yükseliş dikkat çekicidir," ifadesini kullandı. Dede Efendi'nin ve Şeyh Galip'in sanat dünyasındaki yerinin önemine dikkat çekti.

Yenikapı Mevlevihanesi'nin Rolü

Ayvazoğlu, Yenikapı Mevlevihanesi'nin Türk musikisinin o döneme kadar olan birikimini aktararak önemli bir rol üstlendiğine de vurgu yaptı. Mevlevihanenin şeyhi Ali Nutku Dede'nin Dede Efendi'nin eğitiminde ve kariyerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Bilen Işıktaş'tan Dede Efendi'ye Övgüler

İstanbul Üniversitesi Müzikoloji Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilen Işıktaş, Dede Efendi'nin müzik tarihindeki yerinin önemine dikkat çekti. Işıktaş, Dede Efendi'nin 22 yaşında bestelediği ilk eseri ile birlikte, onun müzik alanındaki katkılarının Türk musiki kültürünü nasıl dönüştürdüğünü anlatırken, "Dede Efendi, verdiği ürünlerle musikimizin kitleselleşmesini sağlayan isimdir," dedi.

Etkinlik, yoğun ilgiyle takip edildi ve soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vefatının 178. yılında Hammamizade...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vefatının 178. yılında Hammamizade İsmail Dede Efendi" etkinliği, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vefatının 178. yılında Hammamizade...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vefatının 178. yılında Hammamizade İsmail Dede Efendi" etkinliği, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

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