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İsmail Heniyye İçin Türkiye'nin Üç Şehrinde Gıyabi Cenaze Namazı

İran'da suikaste uğrayan İsmail Heniyye için Adana, Hatay ve Osmaniye'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:02
İsmail Heniyye İçin Türkiye'nin Üç Şehrinde Gıyabi Cenaze Namazı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Saygı Duruşu

İran'ın başkenti Tahran'da bir suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Heniyye için Türkiye'nin Adana, Hatay ve Osmaniye illerinde gıyabi cenaze namazları icra edildi.

Adana'da Gıyabi Cenaze Namazı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Camisi'nde, cuma namazı sonrası İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Bu anlamlı etkinliğe Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı da katıldı.

Milli Toplum Platformu'ndan Açıklama

Milli Toplum Platformu Başkanı Ahmet Yılmaz, cami avlusunda yaptığı basın açıklamasında, "İsmail Heniyye, Filistin davasına kendini adamış onurlu bir liderdir. Müslüman ülkelerin, aralarındaki yapay bölünmelere son verip siyonist İsrail'in saldırılarına karşı birleşmeleri elzemdir," diye konuştu.

Hatay ve Osmaniye'deki Törenler

Hatay'ın İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisi'nde de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Cemaati, Heniyye ve yaşamını kaybeden Filistinliler için dua etti. Osmaniye'de ise Fakıuşağı Sunar Nuri Çomu Camisi'nde, cami cemaatı, cenaze namazında bir araya gelerek dua etti.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Hatay'da, İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Hatay'da, İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Hatay'da, İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Hatay'da, İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Hatay'da, İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Hatay'da, İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

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