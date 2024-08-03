İsmail Heniyye'nin Ayasofya'daki Anma Etkinliği

İsmail Heniyye'nin Son Çağrısı Ayasofya'da Yankı Buldu

Filistin'e Destek Platformu'nun düzenlediği etkinlikte İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İsmail Heniyye'nin şehitliğine atıfta bulunarak, barış çağrısında bulundu.

Heniyye'nin Barış İçin Çalışması

Erdoğan, İsmail Heniyye'nin son dönemlerde barış için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Heniyye, halkının özgürlüğü için hayatını ortaya koymuş bir kahramandır. Onun suikasta uğraması, İsrail'in barışa yönelik samimiyetsizliğini açıkça göstermektedir," dedi.

Gazzeli Kardeşlerin Durumu

Etkinlikte ayrıca Gazzeli insanların maruz kaldığı şiddetli bombardımanlara dikkat çeken Erdoğan, "Son 300 gündür Gazze halkı, insanlık dışı katliamlara maruz kalmaktadır. Bu durumu tüm insanlığa duyurmalıyız," ifadelerini kullandı.

Siyonizmin Gerçek Yüzü

Bilal Erdoğan, siyonizmin artık 'siyonazizm' olarak anılacağını belirterek, "Filistin halkı, kalleş saldırılara karşı direniş sergilemektedir. Bu soykırımı hiçbir ideoloji meşrulaştıramaz," dedi.

Türkiye'nin Duruşu

Türkiye'nin uluslararası düzeyde Filistin'in haklarını savunduğunu ifade eden Erdoğan, "Milletimiz, Filistinli kardeşlerine destek olmaktan asla geri adım atmadı. Bu bir insanlık meselesidir," diyerek vurguladı.

TÜRGEV'den Destek Açıklaması

Etkinlikte bulunan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, gençlerin bu tür protestolardaki aktif katılımının önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bu tür eylemlerin sürekliği sağlanmalı ve boykot eylemleri devam etmelidir," dedi.