Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsmail Heniyye'nin Ayasofya'daki Anma Etkinliği

Ayasofya'da düzenlenen etkinlikte İsmail Heniyye'ye destek çağrısı yapıldı, Filistin'e dayanışma vurgulandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 22:01
İsmail Heniyye'nin Ayasofya'daki Anma Etkinliği

İsmail Heniyye'nin Son Çağrısı Ayasofya'da Yankı Buldu

Filistin'e Destek Platformu'nun düzenlediği etkinlikte İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İsmail Heniyye'nin şehitliğine atıfta bulunarak, barış çağrısında bulundu.

Heniyye'nin Barış İçin Çalışması

Erdoğan, İsmail Heniyye'nin son dönemlerde barış için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Heniyye, halkının özgürlüğü için hayatını ortaya koymuş bir kahramandır. Onun suikasta uğraması, İsrail'in barışa yönelik samimiyetsizliğini açıkça göstermektedir," dedi.

Gazzeli Kardeşlerin Durumu

Etkinlikte ayrıca Gazzeli insanların maruz kaldığı şiddetli bombardımanlara dikkat çeken Erdoğan, "Son 300 gündür Gazze halkı, insanlık dışı katliamlara maruz kalmaktadır. Bu durumu tüm insanlığa duyurmalıyız," ifadelerini kullandı.

Siyonizmin Gerçek Yüzü

Bilal Erdoğan, siyonizmin artık 'siyonazizm' olarak anılacağını belirterek, "Filistin halkı, kalleş saldırılara karşı direniş sergilemektedir. Bu soykırımı hiçbir ideoloji meşrulaştıramaz," dedi.

Türkiye'nin Duruşu

Türkiye'nin uluslararası düzeyde Filistin'in haklarını savunduğunu ifade eden Erdoğan, "Milletimiz, Filistinli kardeşlerine destek olmaktan asla geri adım atmadı. Bu bir insanlık meselesidir," diyerek vurguladı.

TÜRGEV'den Destek Açıklaması

Etkinlikte bulunan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, gençlerin bu tür protestolardaki aktif katılımının önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bu tür eylemlerin sürekliği sağlanmalı ve boykot eylemleri devam etmelidir," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!