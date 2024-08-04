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İsmail Heniyye'nin Çağrısına Ankara'dan Destek

Ankara'da, İsmail Heniyye'nin çağrısına yönelik yapılan protesto gösterisine binlerce kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 00:34
İsmail Heniyye'nin Çağrısına Ankara'dan Destek

İsmail Heniyye'nin Çağrısı Resmi Destek Buldu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'daki suikast girişiminden önce yaptığı çağrıya yanıt olarak, Ankara'da büyük bir topluluk bir araya geldi. Protesto, Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile gerçekleştirildi.

Protesto Gösterisine İlgi Yoğun

Tuğba Altınok Camisi önünde toplanan binlerce kişi, Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüşe geçti. Kalabalık, "Hepimiz Heniyyeyiz, Hepimiz Gazzeyiz, Ölmedik dipdiriyiz" yazılı dövizler taşıdı ve İsrail'e karşı sloganlar attı.

Oğul Heniyye'den Destek Mesajı

İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye, telefonla bağlanarak grubun moralini artırdı. Filistin ve Gazze'deki şehitler için selam gönderen Heniyye, babasının kararlı sözlerini hatırlatarak, "İşgalciler bilmelidir ki Filistin ve Gazze kazanacak, işgalciler ise kaybedecek" dedi.

Filistin Davası İçin Birlik Mesajı

Protestoda konuşan Abdusselam Heniyye, babasının cenaze namazının milyonlarca kişi tarafından kılındığını ve bu durumun Filistin meselesinin İslam dünyasının ortak davası olduğunu gösterdiğini ifade etti. Türkiye'de düzenlenen gıyabi cenaze namazlarının, Türk halkının Filistin davasına olan bağlılığının bir kanıtı olduğunu belirtti.

İHH ve Siyasi Destekçilerden Açıklamalar

İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, protestoda yaptığı konuşmada, "İsrail'in soykırımında ABD'nin de payı var" diyerek, İsmail Heniyye'nin sadece Gazze'nin değil, İslam ümmetinin liderlerinden biri olduğunu vurguladı.

Sanatçılardan Destek

Protestoya katılan sanatçı Yücel Arzen, "Hadi Vur Kalbim" parçasını seslendirdi. Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve diğer milletvekilleri de etkinliğe katıldı.

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