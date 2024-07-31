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İsmail Heniyye'nin Hayatı ve Suikastı

Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Hayatı, mücadele ve kayıplarla doluydu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:16
İsmail Heniyye'nin Hayatı ve Suikastı

İsmail Heniyye'nin Hayatı ve Mirası

Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucunda hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye (58), Filistin'in bağımsızlık mücadelesinin önemli figürlerinden biriydi. Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda 29 Ocak 1963'te dünyaya gelen Heniyye, mülteci bir ailenin çocuğuydu ve hayatı boyunca direnişin içinde yer aldı.

Eğitim ve Siyasi Kariyer

1987 yılında Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Hamas hareketine katıldı. Heniyye, 1989 yılında I. İntifada'ya katıldığı için tutuklandı ve birkaç yıl boyunca İsrail cezaevlerinde kaldı. 1992 yılında serbest bırakıldıktan sonra Güney Lübnan'a sürüldü, ertesi yıl ise Gazze'ye döndü.

Hamas İçindeki Yükselişi

1997'de Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin'in en yakın yardımcılarından biri haline geldi. 16 Şubat 2006'da Filistin Başbakanı olarak atandı. Heniyye'nin liderliğindeki Hamas, Filistin meclisinde önemli bir zafer elde etti ve 76 sandalye kazandı.

Aile Kayıpları ve Mücadelesi

Heniyye'nin ailesi de İsrail ordusu tarafından hedef alındı. 10 Nisan 2023'te gerçekleştirilen bir saldırıda üç oğlu ve dört torunu hayatını kaybetti. Bu olay sonrası yaptığı açıklamada, "Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz" diyerek mücadele azmini bir kez daha vurguladı.

Son Günleri ve Suikast

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Heniyye, burada düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybetti. Hem mücadelesi hem de ailesinin yaşadığı acılarla dolu hayatı, Filistin davasında önemli bir yer edinmiştir.

Heniyye, yaptığı vurgularla Filistin halkının bağımsızlık mücadelesinin sembolü haline geldi. "Kayıplarımız ne kadar büyük olursa olsun, taviz vermeyeceğiz" diyerek, Filistin halkının direnişine olan inancını sürdürdü.

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