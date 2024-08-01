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İsmail Heniyye'nin Naaşı Cuma Günü Katar'a Getirildi

Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybetti, naaşı Cuma günü Doha'da defnedilecek.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 21:49
İsmail Heniyye'nin Naaşı Cuma Günü Katar'a Getirildi

İsmail Heniyye’nin Naaşı Katar’a Ulaştırıldı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Cuma günü defnedilmek üzere Doha'ya getirildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun bildirdiğine göre, Heniyye'nin naaşı, Cuma günü yapılacak cenaze töreni için Tahran'dan Doha'ya transfer edildi. Hamas, bugün İran'ın başkentinde cenaze merasimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Heniyye için Cuma namazı sonrası Doha’daki Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde cenaze namazı kılınacak ve ardından defnedileceği belirtildi.

Suikast Olayı ve Sorumlular

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak amacıyla Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz tarihinde Heniyye'nin konutuna bir saldırı yapıldığını açıklamıştı. Olayla ilgili olarak İran ve Hamas hareketi, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal’ın yerine Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

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