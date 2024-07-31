İsmail Heniyye'nin Suikasti ve Barış İhtiyacı Üzerine Açıklamalar

Ömer Çelik’ten İsmail Heniyye Açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, İsmail Heniyye’nin suikaste uğramasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, bu olayın yalnızca Filistin davasını destekleyenler için değil, tüm insanlık için bir kayıp olduğunu vurgulayarak, “İsmail Heniyye, bütün İslam dünyasının şehididir.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Barış Çağrısı

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları konusunda uluslararası inisiyatiflerle barış için adım atılması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, “Türkiye üzerine düşeni yapacaktır.” dedi.

Netanyahu’nun Sözleri ve Batı'nın Tavrı

Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Amerikan Kongresi’ndeki konuşmasını eleştirerek, “Netanyahu, soykırımcı bir siyaseti destekleyerek Batı dünyasının değerlerini hiçe saymıştır.” şeklinde konuştu. Çelik, bu tavrın insanlığı tehdit eden bir durum olduğunu belirtti.

Bölgedeki Durum

Heniyye suikastinin yalnızca bir eylem değil, bölgedeki barış çabalarına karşı bir meydan okuma olduğunu vurgulayan Çelik, “Barış isteyenler, ortak eylemlerle harekete geçmelidir.” ifadesini kullandı.

Son Söz

Ömer Çelik, “Bu soykırımcı siyasetin durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi şarttır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.