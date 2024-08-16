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İsmail Heniyye'nin Suikastıyla İlgili Yeni Açıklamalar

Abdusselam Heniyye, babasının suikastinde kullanılan güdümlü füzenin cep telefonuyla yönlendirildiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:41
İsmail Heniyye'nin Suikastıyla İlgili Yeni Açıklamalar

İsmail Heniyye'nin Oğlundan Suikast Açıklamaları

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye, babasına yönelik düzenlenen suikast hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tahran'da gerçekleşen bu saldırının ardından, Abdusselam, kullanılan güdümlü füzenin cep telefonunun sinyallerinin izlenmesi yoluyla yönlendirildiğini dile getirdi.

Suikastın Detayları

Al Arabiya'da yer alan haber göre, Abdusselam Heniyye, babasının suikastında bir bomba düzeneği olmadığını savundu. "Korumalar ve danışmanlar babamın odasının çok yakınında bulunuyordu. Eğer bir bomba olsaydı, tüm bina patlardı; bu nedenle odada bomba olduğu yönündeki iddialar doğru değildir," dedi.

Olay Anı ve Cep Telefonu Rolü

Heniyye, füzeli saldırının cep telefonunu hedef alarak yapıldığını ifade ederek, "Babam, resmi bir törene katılmak için cep telefonunu kullanıyordu. Operasyonun bu nedenlerle karmaşık olmadığını düşünüyorum," diye belirtti. Ayrıca, o gece saat 22:15'te telefonunun aktif olduğunu vurguladı.

İran'dan Açıklamalar

İran hükümeti, suikastın kısa menzilli bir roket ile gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Olayın meydana geldiği günlerde açıklama yapmayan İran makamları, 4 Ağustos'ta yapılan incelemelerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Saldırının 7 kilogram savaş başlığı taşıyan bir roketle yapıldığı ifade edildi.

Medya İddiaları

Ayrıca, New York Times gazetesi, Abdusselam Heniyye'nin kaldığı konutun daha önce gizlice yerleştirilen bir bombayla patlatılarak suikast gerçekleştirildiğine dair iddialarda bulundu.

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