İsmail Özdemir: 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı ve PKK Eleştirisi

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:48
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek partisinin yarın Adana'da düzenleyeceği "Terörsüz Türkiye: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı toplantıya Kayserilileri davet etti.

Terörsüz Türkiye vurgusu

Özdemir, etnik ve mezhep temelli ayrımcılık ile bölücülük fitnesi üzerinden terör faaliyetleriyle netice almaya çalışan çevrelerin Türkiye'yi iç gündeme hapsetmeye çalıştığını söyledi. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Hasbelkader bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bulunup bugün başka yerde olanlar, adeta utanmasalar PKK terör örgütüne 'Ya siz niye silah bırakıyorsunuz?' çağrısında dahi bulunacak bir fütursuzlukla siyaset yaptıklarını zannediyorlar."

Özdemir, "Terörsüz Türkiye' hedefi siyasi bir proje değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi projesidir." dedi ve bu hedefin gerçekleştirilmesinde resmi kurumlar kadar siyasi partilere ve topluma da sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Anayasa tartışması ve yeni anayasa ihtiyacı

Bazı çevrelerin "Terörsüz Türkiye" için yapılan komisyon çalışmalarını farklı adlandırdığını belirten Özdemir, "Ne Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışılması gündemdedir ne de Türkiye'yi kendi bünyesinde meşgul edecek tartışmalara sebebiyet verecek bazı hususların değerlendirilmesi konusu gündemde değildir." ifadelerini kullandı.

"Anayasa'nın ilk dört maddesi Milliyetçi Hareket Partisinin her zaman olduğu gibi esasıdır, kırmızı çizgisidir. Bundan geri dönüş olmaz." sözleriyle MHP'nin pozisyonunu yineleyen Özdemir, aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına uygun, yeni hükümet sistemiyle uyumlu ve toplumsal barışı pekiştirecek yeni ve sivil bir anayasa gerektiğini vurguladı.

Suriye, SDG ve bölgesel tehditler

Bir gazetecinin SDG'nin Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin sorusu üzerine Özdemir, "Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan mutabakata SDG'nin uyması büyük önem taşıyor." dedi. Ayrıca İsrail'in Suriye'deki Dürziler ile güney ve kuzeydoğu bölgelerini birleştirerek "Davut Koridoru" adı altında bir plan oluşturduğunu belirtti ve bu tür girişimlerin Türkiye'yi hedef alması durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nin gereken tedbirleri alacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi.

Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ ise Özdemir'in basının sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek teşekkür etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir (solda), Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Özdemir, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

