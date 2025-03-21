İsmail Saymaz'a Ev Hapsi Talebi: Gezi Parkı Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Gezi Parkı olayları soruşturması kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi talep edildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:58
İsmail Saymaz'a Ev Hapsi Talebi: Gezi Parkı Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İstanbul'da Gezi Parkı Soruşturmasında Gözaltı İşlemleri

Gezi Parkı'na yönelik olaylar hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde, İsmail Saymaz isimli gazeteci gözaltına alındı. Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Saymaz'ın Gezi Parkı odaklı olayların içinde yer aldığı iddiaları araştırılıyor.

Savcılığın Adli Kontrol Talebi

Saymaz’ın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesine sevk edildiği ve burada ifadesinin alındığı belirtildi. Savcılık, Saymaz için 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol talep etti.

Soruşturma kapsamındaki detaylara göre, Osman Kavala ile yaptığı görüşmeler doğrultusunda Saymaz'ın, Gezi Parkı olayları sırasında diğer şüphelilerle yoğun irtibat halinde olduğu tespit edildi.

Paylaşımları ve Sosyal Medya İzi

Saymaz'ın sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarına dair çok sayıda paylaşımda bulunduğu, ayrıca olayları Türkiye genelinde yaymaya çalıştığı kaydedildi. İddialara göre, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan bilgilerle, halkı kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmayı amaçladı.

Savcılık, elde edilen tüm bu veriler doğrultusunda Saymaz hakkında gözaltı kararı verilmesine gerek duydu.

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