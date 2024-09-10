İSMEK Eğitmenler Buluşması: İstanbul'un Eğitimcileri Bir Araya Geldi

İSMEK Eğitmenler Buluşması gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "Enstitü İstanbul İSMEK Eğitmenler Buluşması", Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Dil Üzerine Önemli Açıklama

Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, program adında kullanılan "eğitmenler" kelimesinin yerine "eğitimci" ifadesinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Salonda yaklaşık 1300 eğitimcinin bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu 'eğitmen' tek yanlı bir şey oluyor. Sanki yalnızca erkekleri kapsıyor. Ben 'eğitimci' terimini daha çok seviyorum," dedi.

Yeni Eğitim Dönemi ve Hizmetler

İmamoğlu, İstanbullulara yeni dönemde toplam 38 ilçede ve 152 noktada ücretsiz eğitim hizmeti sunacaklarını ifade etti. Eğitimlerin İstanbul'un her üç bölgesinde dengeli bir şekilde yapılacağını da sözlerine ekledi. Ayrıca, İBB'nin "Enstitü İstanbul İSMEK" adı altında yenilenmiş yapısı ile yeni eğitim-öğretim sezonunun 16 Eylül'de başlayacağını duyurdu.