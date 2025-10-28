İsmet Acar'dan TSK Dayanışma Vakfı'na 12 Daire Bağış

İsmet Acar, TSK Dayanışma Vakfına şehit, vefat veya gazi-malul ailelerine verilmek üzere 12 daire bağışladı; tören Selimiye Kışlası'nda yapıldı.

Selimiye Kışlası'nda düzenlenen törenle bağış gerçekleştirildi

İş insanı İsmet Acar, TSK Dayanışma Vakfı aracılığıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit düşmesi, vefat etmesi ya da gazi-malul olması durumunda ailelerine verilmek üzere 12 daire bağışladı.

Tören, 1. Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası'nın Şeref Salonunda gerçekleştirildi. Programa 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İsmet Acar ve TSK Dayanışma Vakfı Müdürü emekli Tuğgeneral Oktay Ağbuga katıldı. Törende Ağbuga, Acar'a bir plaket takdim etti.

Ağbuga, bağışı şu sözlerle değerlendirdi: "İsmet Acar Bey'in yapmış olduğu bağış, şu ana kadar hayattayken yapılmış en büyük bağıştır. Kendisine minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. İsmet Bey'e 'İyi ki varsınız.' diyoruz. Sizin gibi vatanını seven, Atatürk sevgisiyle donanmış, 'Vatan mevzubahisse gerisi teferruattır.' anlayışını yaşam düsturu haline getiren birini tanımaktan büyük gurur duyuyoruz."

Ağbuga, diğer vatandaşların da İsmet Acar'ın örnek davranışını takip etmesini temenni etti.

İsmet Acar ise görevini yerine getirmenin mutluluğunu dile getirerek, "Bu konularda hepimizin duyarlı olması lazım. Bu anlayışla, inançla bu görevleri yerine getirdim. Ekonomik imkanı olan tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olması çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

