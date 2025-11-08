İsmet Büyükataman Mustafakemalpaşa'da Şehit ve Gazi Aileleriyle Buluştu

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen buluşmada şehit aileleri, gaziler, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Program ve katılımcılar

Karşılamayı MHP İlçe Başkanı Suat Buldu ve yönetim kurulu üyeleri gerçekleştirdi. Büyükataman'a, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Nurtaç Usta, Bursa KAÇEP Başkanı Tuğba Şentürk Yılmaz, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer eşlik etti. Açılış konuşmasını yapan Suat Buldu, ilçede milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir teşkilat olduklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Gönül köprüleri ve saha çalışmaları

Büyükataman, MHP Genel Merkezi tarafından yürütülen "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbet programları kapsamında vatandaşlarla buluştuklarını söyledi. Yaklaşık 10 dakikalık konuşmasında saha çalışmaları ve terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi: "Köylerden kentlere, mahallelerden hanelere uzanan gönül köprüleri kuruyoruz. Dinlemedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayana kadar çalışacağız."

Terörsüz Türkiye vurgusu

Büyükataman, MHP Lideri Devlet Bahçeli öncülüğünde başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine dikkat çekti ve bu vizyonun Cumhurbaşkanı desteğiyle bir devlet politikası haline geldiğini belirtti: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024 tarihinde attığı adım, Cumhurbaşkanımızın da sahiplenmesiyle bir devlet politikası haline gelmiştir." Ayrıca, terör örgütünün kendini feshetmesi ve Türkiye’den çekilmesini açıklamasının bu vizyonun doğruluğunu gösterdiğini ifade etti.

Büyükataman, kimlik ve birlik vurgusu yaparak şunları kaydetti: "MHP, bütün vatandaşlarımızı Türk milleti kimliği altında kucaklamaktadır. Terörsüz Türkiye hedefi, bin yıllık kardeşliğimizi yaşatacak kararlılığın adıdır."

Cumhur İttifakı ve kararlılık

Konuşmasında dış tehditlere de değinen Büyükataman, bölücü terör örgütlerinin farklı maskelerle yeniden yapılanma girişimlerine karşı uyarıda bulundu: "Bölücü terör örgütünün farklı maskelerle karşımıza çıkmasına Türkiye Cumhuriyeti asla izin vermeyecektir. Cumhur İttifakı tam bir uyum içinde terörü hem ülkemizden hem de bölgemizden tamamen temizlemeye kararlıdır. Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacaktır."

Yerel gündem: zeytin ve şap hastalığı

Programda, bölgenin önemli gelir kaynaklarından olan zeytin üretimi ve açıklanan alım fiyatlarına ilişkin yetkililerce bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, bölgede son dönemde etkili olan şap hastalığı hakkında veteriner hekimlerin aldığı önlemler ve yürütülen çalışmalar paylaşıldı.

Muhtarların talepleri ve kapanış

Mustafakemalpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncay Akar, program sonunda İsmet Büyükataman’a muhtarların taleplerini içeren 14 maddelik dosya takdim etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

