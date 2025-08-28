İsmet Yılmaz: Terörsüz Türkiye İçin Silahların Hemen Bırakılması Gerekir

Komisyon Toplantısı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantının ikinci oturumunda söz alan 26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, komisyonun çalışmalarını ve hedeflerini değerlendirdi.

Yılmaz'ın Mesajları

Yılmaz, komisyonun yürüttüğü çalışmaların “Terörsüz Türkiye” hedefine hizmet etmesi gerektiğini vurguladı ve sürecin partiler üstü olduğunu, sahibinin ise devlet ve millet olduğunu belirtti. Terörün toplum gündemine gelmesinden bu yana 40 yıldan fazla süre geçtiğini anımsatan Yılmaz, bu süre zarfında farklı düşünceleri temsil eden partilerin yönetimde yer aldığını söyledi.

Yılmaz, sürecin önemine dikkat çekerek: "Bu sorunun çözümünde bugün gelinen aşama, önemli bir aşamadır. Bu aşamanın iyi değerlendirilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Hiçbir gerekçe, düşünce veya eylemin terör ve şiddeti meşru kılamayacağını belirten Yılmaz, "Türkiye'de terörün olması, emperyalizmin terörü Türkiye'ye karşı maşa olarak kullanmasındandır." dedi.

Toplumda çatışma konusu olmaktan çıkarılan uygulamalara örnekler veren Yılmaz, şunları aktardı: Ahmet Kaya'nın 'Kürtçe bir klip çekeceğim, kim yayınlayacak, göreceğiz' dediği için adeta lince tabi tutulduğu bir dönemden 24 saat Kürtçe yayın yapan devlet televizyonunun olduğu bugünlere gelindiğini; Kürtçe kursların açıldığını, Nevruz'un ayrışma konusu olmaktan çıkarıldığını, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Kürtçe ve Zazaca seçmeli ders uygulamasının başlatıldığını ve mahkemede ana dilde savunma imkanının getirildiğini söyledi.

Hukuki Çerçevenin Önemi

Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın önemli adımlarından birinin bölücü terör örgütünün silahları bırakması olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Silah bırakma sürecinin zamana yayılmasını önlemek, bu sürecin bir al-ver süreci olmadığını da göstermek için komisyonun bir an önce silahların bırakılması için ortak bir çağrı yapması, toplumun sürece olan desteğini de artıracaktır." dedi.

Yılmaz ayrıca Suriye'deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye hedefine zarar vermesine izin verilmemesi gerektiğini, iç barışını sağlamış bir Türkiye'nin bölgedeki tüm halklar için örnek olacağını söyledi.

Komisyonun nihai çıktısının hukuki çerçevesinin, "yeni bir tartışmaya yol açmayacak şekilde siyasi gerçeklikleri ve toplumsal dengeleri gözeterek iyi tanımlanması" gerektiğini belirten Yılmaz, barış ve kardeşlik ikliminin inşasının komisyonun en önemli hedefi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, ötekileştirici, dışlayıcı ve kimlikleri hedef alan üsluptan kaçınılması gerektiğini, barışa uygun bir dilin toplumun güven duygusunu ve aidiyetini güçlendireceğini vurgulayarak, partiler üstü ortak akılla hareket edilmesi çağrısı yaptı.

"Silahların sustuğu, kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye hepimizin hedefidir. Bu hedef doğrultusunda dayanışmamızı arttırmamız, hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir."