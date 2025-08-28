DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,03 -0,41%
ALTIN
4.502,16 -0,47%
BITCOIN
4.639.204,44 -0,67%

İsmet Yılmaz: Terörsüz Türkiye İçin Silahların Hemen Bırakılması Gerekir

Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda silah bırakma sürecinin hızlandırılması ve partiler üstü yaklaşım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:46
İsmet Yılmaz: Terörsüz Türkiye İçin Silahların Hemen Bırakılması Gerekir

İsmet Yılmaz: Terörsüz Türkiye İçin Silahların Hemen Bırakılması Gerekir

Komisyon Toplantısı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantının ikinci oturumunda söz alan 26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, komisyonun çalışmalarını ve hedeflerini değerlendirdi.

Yılmaz'ın Mesajları

Yılmaz, komisyonun yürüttüğü çalışmaların “Terörsüz Türkiye” hedefine hizmet etmesi gerektiğini vurguladı ve sürecin partiler üstü olduğunu, sahibinin ise devlet ve millet olduğunu belirtti. Terörün toplum gündemine gelmesinden bu yana 40 yıldan fazla süre geçtiğini anımsatan Yılmaz, bu süre zarfında farklı düşünceleri temsil eden partilerin yönetimde yer aldığını söyledi.

Yılmaz, sürecin önemine dikkat çekerek: "Bu sorunun çözümünde bugün gelinen aşama, önemli bir aşamadır. Bu aşamanın iyi değerlendirilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Hiçbir gerekçe, düşünce veya eylemin terör ve şiddeti meşru kılamayacağını belirten Yılmaz, "Türkiye'de terörün olması, emperyalizmin terörü Türkiye'ye karşı maşa olarak kullanmasındandır." dedi.

Toplumda çatışma konusu olmaktan çıkarılan uygulamalara örnekler veren Yılmaz, şunları aktardı: Ahmet Kaya'nın 'Kürtçe bir klip çekeceğim, kim yayınlayacak, göreceğiz' dediği için adeta lince tabi tutulduğu bir dönemden 24 saat Kürtçe yayın yapan devlet televizyonunun olduğu bugünlere gelindiğini; Kürtçe kursların açıldığını, Nevruz'un ayrışma konusu olmaktan çıkarıldığını, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Kürtçe ve Zazaca seçmeli ders uygulamasının başlatıldığını ve mahkemede ana dilde savunma imkanının getirildiğini söyledi.

Hukuki Çerçevenin Önemi

Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın önemli adımlarından birinin bölücü terör örgütünün silahları bırakması olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Silah bırakma sürecinin zamana yayılmasını önlemek, bu sürecin bir al-ver süreci olmadığını da göstermek için komisyonun bir an önce silahların bırakılması için ortak bir çağrı yapması, toplumun sürece olan desteğini de artıracaktır." dedi.

Yılmaz ayrıca Suriye'deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye hedefine zarar vermesine izin verilmemesi gerektiğini, iç barışını sağlamış bir Türkiye'nin bölgedeki tüm halklar için örnek olacağını söyledi.

Komisyonun nihai çıktısının hukuki çerçevesinin, "yeni bir tartışmaya yol açmayacak şekilde siyasi gerçeklikleri ve toplumsal dengeleri gözeterek iyi tanımlanması" gerektiğini belirten Yılmaz, barış ve kardeşlik ikliminin inşasının komisyonun en önemli hedefi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, ötekileştirici, dışlayıcı ve kimlikleri hedef alan üsluptan kaçınılması gerektiğini, barışa uygun bir dilin toplumun güven duygusunu ve aidiyetini güçlendireceğini vurgulayarak, partiler üstü ortak akılla hareket edilmesi çağrısı yaptı.

"Silahların sustuğu, kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye hepimizin hedefidir. Bu hedef doğrultusunda dayanışmamızı arttırmamız, hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir."

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu: "Suriye'de Kiminle Mücadele Ettiğimizi Biliyorum" — Golan Tepeleri ve Saldırılar
2
Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı
3
E3, BMGK'ye Başvurdu: İran'a 'snapback' ile BM Yaptırımları Geri Dönebilir
4
Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' Kısa Filmiyle Havaya Ateş Uyarısı
5
İran: E3'ün 'snapback' Kararı Haksız ve Hukuki Dayanağı Yok
6
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na Kadar Durmayacağız — Terörsüz Türkiye Hedefi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi