İspanya, 6,6 milyon avroluk İsrailli mermi sözleşmesini feshetti

İçişleri Bakanlığı, jandarmaya 9x19 mm mermi sağlayacak 6,6 milyon avroluk İsrailli sözleşmeyi feshetti; hükümet 23 Eylül'deki İsrail yaptırımlarını uygulamaya başladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:11
İçişleri Bakanlığı sözleşmeyi feshetti

İspanya İçişleri Bakanlığı, jandarmaya mermi tedarik edecek İsrailli bir şirketle yapılan 6,6 milyon avro değerindeki sözleşmeyi feshetti.

İspanya devlet televizyonu RTVEnin haberine göre, İçişleri Bakanlığı jandarma için İsrail menşeli mermi satın alma sözleşmelerinin "yerine getirilmesinin imkansız olması nedeniyle" feshedilmesi sürecini başlattı.

Bakanlık kaynakları ve belgelerine dayandırılan haberde, İspanya'da Guardian Homeland Security S.A. tarafından temsil edilen İsrailli IMI Systems LTD şirketinden 9x19 milimetre mermi alımına ilişkin belgelerin imzalandığı ve söz konusu tedarikin feshedildiği bildirildi.

Yetkililer, bunun İçişleri Bakanlığının İsrailli şirketlerle bağlantılı olarak yürürlükte olup feshedilen son sözleşme olduğunu kaydetti.

Hükümetin yaptırım kararları ve uygulama

İspanya hükümeti, Gazze'deki gelişmeler ve Filistin halkına destek amacıyla alınan yaptırım kararlarını uygulamaya başladı. Bu kararlar arasında yer alan tedbirler, 23 Eylül'de yapılan Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde hayata geçiriliyor.

Sosyal Haklar Bakanlığı soruşturmaları

Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanlığı ise, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından İspanya'ya gelen mal veya hizmetlerin reklamını yapan şirketleri araştıracağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hükümetin yaptırım kararları arasında bulunan "hem Filistin'deki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden çıkarılan ürünlerin hem de buralarda sağlanan hizmetlerin reklamının İspanya'da yasaklanması" maddesi doğrultusunda hareket edildiği belirtildi.

Soruşturmalarda, Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese'nin temmuzda yayımlanan "İşgal Ekonomisinden Soykırım Ekonomisine" başlıklı raporundaki bilgilerin de kullanılacağı ifade edildi.

