İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Çin Ziyareti

İspanya Başbakanı'nın Çin Ziyareti

İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirme hedefiyle Çin'i ziyaret edecek. Ziyaret, Başbakanlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, yarın başlayıp 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ziyaretin Amacı

Sanchez'in bu ziyareti, Çin ile İspanya ve Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin dengeli bir şekilde güçlendirilmesine odaklanacak. Ayrıca, ikili ilişkilerin siyasi boyutunun sürdürülmesi ve Çin'de İspanyol kültürü, eğitimi ve biliminin yaygınlaştırılması hedeflenecek.

Program Detayları

Ziyaret, Pekin ve Şangay olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Sosyal ve ekonomik konularda görüşmeler yapacak olan Sanchez'e, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve çeşitli iş insanlarının da eşlik etmesi bekleniyor. Bu süreçte, ticaret, yatırım ve dijital ekonomi alanlarında bazı ikili anlaşmalar imzalanacak.

Ticaret Hacmi

Resmi verilere göre, İspanya ile Çin arasındaki yıllık ticaret hacmi yaklaşık 50 milyar avro düzeyinde. Bu bağlamda, İspanya'da 10 milyar avro değerinde Çin yatırımı, Çin'de ise 5 milyar avro miktarında İspanyol yatırımı bulunmaktadır.