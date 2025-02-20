İspanya Başbakanı Sanchez, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya Destek İçin Gidecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 24 Şubat'ta Kiev'e giderek Ukrayna'ya destek vermeyi planlıyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:06
İspanya Başbakanı Sanchez, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya Destek İçin Gidecek

İspanya Başbakanı Sanchez, Ukrayna'ya Destek Ziyareti Düzenliyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 24 Şubat Pazartesi günü Kiev'e giderek, Ukrayna demokrasisine desteğini yeniden teyit edeceğini açıkladı. Sanchez, bu ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Sanchez, yaptığı paylaşımda, "İspanya'nın Ukrayna demokrasisine ve Devlet Başkanı'na verdiği desteği yeniden teyit etmek için pazartesi günü Kiev'de olacağım." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Rusya-Ukrayna savaşının 3. yıl dönümü vesilesiyle Kiev'de gerçekleştirilecek zirveye katılacak olan Sanchez, "İspanya için şu an Başkan Zelenskiy ve Ukrayna halkının yanında olma zamanıdır. Saldırganın ödüllendirilmediği, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Ukrayna'nın tüm çabalarına destek verilecektir," mesajını verecek.

Sanchez, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana dördüncü kez Ukrayna'yı ziyaret edecek. Ziyaretin önemi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye yönelik sert ifadelerinin ardından artmış durumda. Önümüzdeki hafta başında Kiev'de yapılacak zirveye bazı Avrupa Birliği ülkeleri liderlerinin de katılması bekleniyor.

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