İspanya Başbakanı Sanchez'in Çin Ziyareti: Elektrikli Araçlar ve Ticaret İlişkileri

Pedro Sanchez'in Resmi Ziyareti

İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik gümrük soruşturmasının ardından Çin'e resmi bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin derinleşmesi amacı taşımaktadır.

İki Liderin Görüşmesi

Sanchez'in Çin'deki temasları sırasında, Çinli mevkidaşı Li Çiang ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Li, İspanyol şirketlerine Çin'de yatırım konusunda daha fazla destek sağlayacaklarını belirterek, İspanyol tarafının da Çinli şirketlere yönelik adil ve tahmin edilebilir bir iş ortamı oluşturmasını umduğunu ifade etti.

Çok Taraflı Ticaret Sistemine Vurgu

Başbakan Sanchez, hem Çin hem de AB arasında geniş işbirliği potansiyeli olduğunu vurguladı. Özellikle, çok taraflı ticaret sisteminin korunması ve ekonomik sorunlara ortak çözümler bulmak adına işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla işbirliğinin pekiştiğini belirtti.

Elektrikli Araçlar ve Tarife Tartışmaları

Ziyaretin ardından, AB'nin Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik başlattığı sübvansiyon soruşturması ve olası ek gümrük vergileri konusu gündeme geldi. AB, Ekim 2023'te başlattığı soruşturmanın ardından elektrikli araçlara yüzde 21 oranında geçici ek vergi getirmeyi planlamaktadır.

İspanya'nın Pozisyonu

İspanya, ek gümrük vergilerini destekleyen ülkeler arasında yer aldı. Bununla birlikte, Almanya, Finlandiya ve İsveç gibi bazı ülkeler ise bu konuda çekimser kalmayı tercih etmiştir.

Çin'in Tepkisi ve İspanya'nın Rolü

Çin, AB'nin tarife adımlarına karşılık olarak Avrupa'dan ithal domuz eti ve süt ürünleri üzerine damping ve sübvansiyon soruşturmaları başlatmıştır. İspanya, Çin'in toplam domuz eti ithalatının yüzde 20'sini karşılayan önemli bir tedarikçi konumundadır.

Bu gelişmeler ışığında, Sánchez'in ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.