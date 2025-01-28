İspanya Başbakanı Sanchez, Katalanlarla Anlaşarak Hükümet Krizini Önledi

İspanya Başbakanı Sanchez, Katalanlarla Anlaşarak Krizi Aştı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin siyasi istikrarını korumak amacıyla ayrılıkçı Katalonya için Birlik (Junts) partisiyle anlaşma sağladı. Geçen hafta Meclis'te reddedilen emekli maaşları artışını içeren kanun hükmünde kararnamelerin kabul edilmesi için gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, olası bir hükümet krizi bertaraf edilmiş oldu.

Yeni Sosyal Yardım Paketi Meclis'e Sunulacak

Sanchez, Junts ile yapılan görüşmeler neticesinde, yeni bir kanun hükmünde kararname paketinin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildiğini belirtti. Bu yeni pakette, sosyal yardımları içeren toplam 29 önlem bulunuyor ve bunların büyük çoğunluğu hükümetin bir önceki Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilen düzenlemeleri kapsıyor.

Güvenoyuna İhtiyaç Yok, Ancak Belirsizlik Sürüyor

Junts'un daha önceki güvenoyu taleplerinin yeniden Meclis’e geleceği yönündeki iddialarına rağmen, Sanchez hükümetinin buna ihtiyaç duymadığını vurguladı. Ancak, 2025 bütçesinin hâlâ Meclis'ten geçirmemiş olması ve ayrılıkçı Katalanların hükümetten yeni bir güvenoyu talebi konusundaki belirsizlik, siyasi istikrar için tehdit oluşturuyor.

Karşıt Görüşler ve Eleştiriler

Junts'un liderliğini üstlenen Carles Puigdemont, Ekim 2017'de İspanya'dan kaçarak Belçika’ya yerleşmiş durumdadır. Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ise Sanchez'i, Puigdemont'un taleplerine boyun eğmek ve küçük düşmekle eleştiriyor.

Bu gelişmeler, İspanya'nın siyasi sahnesinde önemli bir dönüm noktası teşkil ederken, gözler hükümetin yeni sosyal yardım paketinin Meclis'ten nasıl geçeceğine çevrildi.