İspanya Başbakanı Sanchez, Savunma Harcamalarını Artırma Destek Arayışında Başarısız Oldu

İspanya Başbakanı Sanchez, Savunma Harcamalarında Destek Arayışında Başarısız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) %1,51'ine denk gelen savunma harcamalarını 2029 yılına kadar %2'ye çıkarmak için aradığı desteği Meclis'teki diğer siyasi partilerden bulamadı.

Pakt Görüşmelerinden Olumsuz Sonuç

Sanchez, savunma harcamalarının artırılmasıyla ilgili görüşlerini paylaşmak üzere Vox haricindeki tüm siyasi parti liderleri ile bir araya geldi. Başkent Madrid'de, Moncloa Başbakanlık konutunda gerçekleşen görüşmeler sonrası yapılan açıklamalarda farklı görüşlerin öne çıktığı gözlemlendi.

Ana Muhalefetten Sert Eleştiriler

Ana muhalefet lideri Alberto Nunez Feijoo, Sanchez'i savunma harcamaları konusundaki belirsizliği nedeniyle eleştirerek, "Hiçbir planı olmamakla ve sorularına yanıt vermemekle" suçladı. Feijoo, Sanchez'in, NATO’nun talepleri ile koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakının karşıt görüşleri arasında sıkıştığını savundu. Feijoo, "Meclis tarafından önceden izin verilmeden harcamalarda artış ve uluslararası taahhüt olamaz," şeklinde konuştu.

Başbakan Sanchez'in Kararlılığı

Basının karşısına çıkan Başbakan Sanchez, "İspanya, savunma harcamalarını GSYH'nin %2'sine çıkarma sözünü tutacaktır," diyerek vurguladı. Ancak bu artışın nasıl gerçekleşeceği konusunda net bir bilgi vermedi. Sanchez, "Savunma harcamalarının artırılması için sosyal harcamalardan bir sent bile kısıtlama yapılmayacak," dedi.

Avrupa'nın Birlik İçindeki Önemi

Sanchez, "Ukrayna'da barış ve Avrupa'da refah, aynı madalyonun iki yüzüdür," diyerek Avrupa Birliği ülkelerinin karşı karşıya olduğu tehditin son derece karmaşık olduğuna dikkat çekti. Savunma harcamalarının artırılmasında Avrupa'nın birlik içinde hareket etmesinin gerekliliğini de vurguladı.

Sanchez, "İspanya olarak, Ukrayna ve Gazze'de uluslararası hukuka saygıyı temel alan tutarlı bir duruş sergilemeye çalıştık. Bizim sadece savunmayı değil, güvenliği de konuşmamız gerekiyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Avrupa'nın güvenlik ve savunma yeteneklerini artırmak için adım atma zamanının geldiğini sözlerine ekledi.