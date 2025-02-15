İspanya Başbakanı Sanchez, Trump'ın Gazze Planına Karşı Çıktı

Sanchez, Trump'ın Gazze'deki planına izin vermeyeceklerini belirterek uluslararası hukukun önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:58
İspanya Başbakanı Sanchez, Trump'ın Gazze Planına Karşı Çıktı

İspanya Başbakanı Sanchez'den Trump'a Tepki

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıkarken, "Hiçbir emlak operasyonu, Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçları örtemez" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Pozisyonu

Sanchez, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) genel sekreteri olarak San Sebastian kentinde gerçekleştirdiği etkinlikte, Trump'ın Gazze planının "İspanya'nın izin vermeyeceği" bir adım olduğunu vurguladı. Uluslararası hukuk ve insani haklara saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Sanchez, Gazze'deki koşulların değiştirilmesine karşı duracaklarını belirtti.

Barış İçin Çağrı

"Filistinlilerin Filistin'de, İsraillilerin ise İsrail'de barış, uyum ve güvenlik içinde yaşaması gerektiğini" dile getiren Sanchez, mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. "Hiçbir emlak operasyonu, Gazze'de bu son yıllarda yaşanan alçaklığı, insanlığa karşı işlenen suçları, utancı örtemez. Buna izin vermemeliyiz, İspanya'dan buna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Barış Müzakereleri Üzerine Düşünceler

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası gündeme gelen Rusya-Ukrayna Savaşı için olası barış müzakereleri konusuna da değinen Sanchez, bu müzakerelerin Ukrayna'nın çıkarlarında ve liderliğinde geçmesi gerektiğini vurguladı.

Çok Taraflılık ve Avrupa'nın Güvenliği

Son olarak, uluslararası hukuktan kopmak isteyenlere karşı çok taraflılığın savunulması gerektiğini belirten İspanya Başbakanı, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin her türlü görüşmede Avrupalıların masada olmasının zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

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