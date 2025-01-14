İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye ile İlişkileri Güçlendirmeliyiz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'daki politikaları doğrultusunda Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Madrid'de devam eden 9. İspanyol Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Sanchez, İspanya'nın Orta Doğu ve Ukrayna'da barış, istikrar, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde hareket ettiğini belirtti.

Türkiye ile Diyalog Vurgusu

Orta Doğu özelinde bölge ülkeleriyle diyalogların artırılması gerektiğini dile getiren Sanchez, "Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz," dedi.

Aşırı Sağ Eleştirisi ve Avrupa Birliği Mesajı

Aşırı sağa yönelik eleştirilerde bulunan Sanchez, Avrupa projesini zayıflatmaya çalışan gerici uluslararası güçlere dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikada güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sanchez, "Avrupa'yı bölmeye çalışanlara karşı durmanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Sanchez, Anayasalarının değerlerini koruyacaklarını vurgularken, "Dünya giderek daha çok düşmanlaşsa da bu durum bizim yönümüzü değiştirmeyecek,” dedi.

İspanya’nın Dış Politika Hedefleri

ABD ve Çin ile ilişkilerinin güçlü ve etkili bir şekilde desteklenmesi gerektiğini dile getiren Sanchez, İspanya'nın AB'nin en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirtti. Güvenlik ve savunma sanayilerini güçlendirmek için çalışacaklarını ancak militarist bir yaklaşıma girmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez (sağda), başkent Madrid'de 2 gündür devam eden ve bugün sona erecek olan 9. İspanyol Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Konferansta, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho (sağ 3) da hazır bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez (sağda), başkent Madrid'de 2 gündür devam eden ve bugün sona erecek olan 9. İspanyol Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Konferansta, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho (sağ 3) da hazır bulundu.